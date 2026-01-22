La historia de amor de Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola: “Fui a nuestra primera cita sin saber cómo era su cara"

Veinticuatro años después de aquel primer encuentro, la historia de amor entre Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola sigue teniendo el encanto de las cosas que nacen sin expectativas y crecen con gestos cotidianos. Lejos de la exposición, el productor y la actriz construyeron un vínculo marcado por el cuidado, el respeto y la ternura. Así lo contó Rossella en una charla íntima para +CARAS, atravesada por la emoción y también por el humor.

Durante la entrevista, incluso hubo espacio para una sorpresa: un mensaje de voz del propio Gustavo, quien, fiel a su bajo perfil, pidió que fuera ella quien relatara los detalles de cómo la mima y la cuida. Abrirle la puerta del auto, correrle la silla en un restaurante, respetar los lugares que ella elige aunque no siempre coincidan con sus gustos. “No hace show de su dedicación”, explicó Rossella, y remarcó que ese modo silencioso de amar es, justamente, una de las marcas más profundas de la relación.

Abrazados y en calma, Gustavo y Rossella posan en un entorno íntimo, fiel al bajo perfil con el que viven su historia de amor.

Rossella Della Giovampaola: una cita completamente a ciegas

El comienzo de la historia fue tan inesperado como cinematográfico. Rossella había enviudado muy joven y, durante años, distintas personas intentaron presentarle candidatos. Hasta que apareció un nombre que, para ella, no significaba absolutamente nada: Gustavo Yankelevich. Fue Andrea Frigerio quien propuso el encuentro, pero Rossella no tenía idea de quién era él ni del peso que tenía en la industria televisiva. “Yo no miraba televisión, tenía a mi hija chica y veía dibujitos”, recordó.

La cita fue organizada como una cena de cuatro, con la participación de su hermana y de un amigo en común. Pero lo más curioso fue que Rossella llegó sin saber siquiera cómo era la cara de Gustavo. En ese momento, no circulaban fotos suyas y él no era alguien habituado a la exposición pública. “Fue una cita ciega cien por ciento”, confesó, entre risas.

Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich: simpleza detrás del poder

Lejos de cualquier pose, Gustavo se presentó esa noche con una frase tan honesta como desarmante: dijo ser “corto, antipático, aburrido y que no hablaba mucho”. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Habló toda la noche, la hizo reír y, sobre todo, le mostró algo que a Rossella le resultó irresistible: la capacidad de reconocer sus propias debilidades sin intentar seducir desde el lugar del éxito o el poder.

Para ella, ese fue el verdadero flechazo. Porque detrás del productor influyente, descubrió a un hombre simple, afectuoso y profundamente respetuoso. “No tiene nada de ‘se la cree’”, afirmó. Y quizás allí esté el secreto de un amor que ya atravesó más de dos décadas: gestos pequeños, palabras sinceras y una complicidad que se renueva todos los días, lejos de los flashes, pero muy cerca del corazón.