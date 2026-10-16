De conocerse en una fiesta a convivir a los tres meses: La historia de amor entre Agustina Cherri y Gastón Pauls

Agustina Cherri y Gastón Pauls construyeron una relación que se extendió durante varios años y que estuvo atravesada por acontecimientos que acompañaron distintas etapas de sus vidas. Mientras consolidaban sus proyectos personales y familiares, continuaron triunfando en sus carreras. Con el tiempo, algunos aspectos de ese recorrido tomaron mayor visibilidad y permitieron conocer cómo evolucionó el vínculo que los unió durante una parte importante de sus trayectorias.

Del primer flechazo a compartir una vida juntos: La historia de amor de Agustina Cherri y Gastón Pauls

Agustina Cherri y Gastón Pauls protagonizaron una de las historias amorosas más comentadas durante la primera década de los años 2000. Su relación comenzó de manera inesperada, en una reunión de amigos en común, y avanzó rápidamente. La conexión entre ambos fue inmediata y, en poco tiempo, decidieron compartir la vida cotidiana bajo el mismo techo, dando inicio a un vínculo que se extendió durante siete años y que tuvo como resultado la formación de una familia.

Gastón Pauls

El encuentro ocurrió en 2007, en una fiesta donde coincidieron por primera vez. Según relataron, con el paso de los años, la atracción fue mutua desde el inicio. La relación avanzó con naturalidad y, apenas tres meses después de haberse conocido, ya habían apostado por la convivencia. En una etapa de intensa actividad profesional para ambos, encontraron además un espacio común donde construir un proyecto de vida que los llevó a convertirse en padres de Muna y Nilo.

Durante aquellos años, la pareja mantuvo un perfil relativamente reservado en lo referido a su intimidad. Mientras desarrollaban sus carreras en televisión, cine y teatro, también atravesaban los desafíos propios de la vida familiar. La llegada de los hijos de Agustina Cherri y Gastón Pauls consolidó aún más el vínculo y los mostró compartiendo distintas etapas personales y profesionales. Sin embargo, puertas adentro, también existían situaciones complejas que con el tiempo salieron a la luz.

Agustina Cherri, Muna y Gastón Pauls

Uno de los aspectos que marcó aquella etapa estuvo relacionado con los problemas de adicción que atravesaba el músico. En distintas entrevistas, el artista habló de ese período años después y explicó que llegó a reconocer la gravedad de la situación cuando sintió que podía perder a su familia. En uno de sus relatos más recordados expresó: “Estoy perdiendo a la mujer que amo. Estoy enfermo y necesito ayuda”.

El apoyo mutuo y la separación que marcaron el fin de una etapa en la relación de Agustina Cherri y Gastón Pauls

En distintas oportunidades, Gastón Pauls destacó el papel que tuvo Agustina Cherri durante aquellos momentos. Recordó que, tras una conversación decisiva, ella le acercó el contacto de una especialista y le sugirió que buscara ayuda. El actor contó que tomó ese consejo como un punto de inflexión en su vida y que fue el comienzo de un camino diferente. Aquella experiencia quedó grabada en su memoria como una muestra concreta del acompañamiento que recibió en una de las etapas más difíciles que enfrentó.

Agustina Cherri, Nilo, Muna y Gastón Pauls

Por su parte, la actriz también habló acerca de lo que significó convivir con una situación de esas características. Explicó que decidió informarse, aprender sobre la enfermedad y comprender cuál era el rol que debía ocupar como familiar para acompañar sin perder de vista sus propios límites. Reconoció que hubo momentos complejos y que, en más de una oportunidad, la situación la superó emocionalmente. Aun así, siempre destacó la importancia de entender lo que él vivía como una problemática de salud que requiere tratamiento y contención.

La relación llegó a su fin en 2014, después de siete años juntos. Con el tiempo surgieron distintas versiones sobre los motivos de la separación, aunque ambos evitaron señalar una única causa. Agustina Cherri explicó en entrevistas posteriores que no existió un solo factor determinante y que las razones respondieron a una combinación de circunstancias personales. También recordó que había comenzado la relación siendo muy joven y que el paso de los años trajo transformaciones que modificaron el rumbo compartido.

Gastón y Muna Pauls

Lejos de generar una ruptura definitiva en el plano familiar, la separación dio paso a una dinámica diferente. Con el correr de los años, tanto Agustina Cherri como Gastón Pauls dejaron claro que mantuvieron una relación basada en el respeto y la crianza compartida de sus hijos. La actriz contó que seguían celebrando cumpleaños, reuniones y encuentros familiares en conjunto, mientras que el actor continuó participando activamente en la vida cotidiana de Muna y Nilo.

VDV