Los días de Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, en Miami: su nuevo trabajo, look urbano y música retro

Muna Pauls transita un gran momento personal y profesional desde la vibrante ciudad de Miami, donde combina su flamante carrera discográfica con paseos relajados, un estilo urbano muy marcado y su indiscutible amor por la música.

Con cámara colgando, Muna Pauls pisa fuerte en Miami

Muna Pauls: Un gran salto profesional y el emotivo posteo

Hija de dos grandes figuras del espectáculo nacional como Agustina Cherri y Gastón Pauls, Muna Pauls heredó el carisma y la sensibilidad artística, consolidando su camino en la industria musical tras firmar un contrato histórico con Sony Music y 5020 Rcrds. A mediados de agosto, un posteo en sus redes sociales revolucionó a sus seguidores. Con una emoción única, ella compartió la noticia y escribió aquella frase inolvidable: "Hoy puedo decir algo que durante muchísimo tiempo quise gritar: firmé con Sony Music y 5020 Rcrds".

El posteo de Muna Pauls pasado donde anunciaba el inicio de una nueva etapa

En esa misma publicación, la joven recordó con ternura a esa "Muna chiquita" que cantaba sola en su cuarto, inventaba melodías y jugaba a imaginar escenarios. Desde las soleadas calles de Florida, las postales actuales muestran su ingreso constante a estudios de grabación profesionales, equipados con consolas de última generación, computadoras y guitarras listas para sonar. Cada jornada en el estudio refleja su compromiso absoluto con la música y su profundo deseo de trascender fronteras con canciones propias.

Sueño hecho realidad: Muna Pauls en los estudios de grabación de Miami

Estilo urbano y pasión por los clásicos por Muna Pauls

Además de componer y grabar melodías, Muna Pauls demuestra un gusto impecable por la moda urbana y relajada. En las fotos posteadas en sus redes sociales se la ve recorriendo esquinas emblemáticas y paseando junto a grandes murales callejeros con conjuntos cómodos, pero súper chic, que incluyen jeans anchos de estilo desflecado, remeras básicas y camperas canguro ideales para la brisa costera.

Muna Pauls y su pasión por la música retro

En otras oportunidades, optó por conjuntos sastreros rayados acompañados por accesorios modernos y calzado cómodo, marcando tendencia absoluta entre sus seguidores y reflejando una personalidad fresca, juvenil y auténtica. Su capacidad innata para lucir outfits cancheros convierte cada salida cotidiana en una auténtica producción de moda callejera que cautiva a sus seguidores.

Entre sesión y sesión de estudio, Muna disfruta de recorrer locales especializados en música retro y coleccionismo. Las estanterías de madera exhiben joyas discográficas históricas, desde leyendas del rock hasta álbumes icónicos que alimentan su inspiración artística diaria.

Muna Pauls con pantalón y camisa matchy matchy

Este recorrido por la nostalgia sonora demuestra que su universo creativo se nutre tanto de las nuevas tecnologías de producción como de la magia inagotable de los formatos clásicos. Miami se consolida así como su refugio perfecto, un espacio donde Muna Pauls combina con total naturalidad el trabajo duro, la moda y el amor genuino por el arte.