Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri, presentó a su nuevo novio

La exposición pública le llega casi por herencia, pero Muna Pauls viene construyendo su propio lugar con una identidad cada vez más definida. A sus 16 años, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls empezó a mostrarse con mayor naturalidad en redes sociales, donde combina momentos personales con reflexiones propias de su edad. En ese contexto, fue ella misma quien decidió contar un aspecto íntimo de su presente: está en pareja.

Muna Pauls confirmó su relación y habló de su presente amoroso

Hace poco más de un año, la joven eligió Instagram para hablar del tema y no esquivó la pregunta. “Estoy de novia, estoy muy enamorada y estoy muy bien”, contó con naturalidad, dejando en claro el momento que está atravesando. A partir de ahí, fue sumando algunos detalles que ayudaron a entender mejor el vínculo, sin caer en una sobreexposición. “Hoy mi corazón romántico está bien y está enamorado”, agregó, en una frase que sintetiza su presente emocional. Lejos de construir un relato exagerado, eligió una forma directa, alineada con el tipo de comunicación que mantiene con su comunidad.

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Uno de los datos que más llamó la atención es que su novio no es alguien ajeno a su vida, sino todo lo contrario. Según contó, se trata de un joven de su mismo entorno, con quien comparte vínculos desde hace años. “Es mi vecino, lo conozco hace muchos años porque siempre vivimos en el mismo barrio”, explicó. Esa cercanía previa aparece como un elemento clave para entender el vínculo, que no surgió de manera repentina sino que se fue construyendo con el tiempo. “Algunas de mis amigas y amigos son amigos de sus amigos, entonces como que hemos coincidido en cumpleaños”, sumó.

Muna Pauls y una historia que empezó desde la cercanía

Esa historia compartida le da al vínculo un tono distinto, más ligado a lo cotidiano que a lo espectacular. “Yo siempre supe de él y él siempre supo de mí”, señaló, dejando en claro que el reconocimiento mutuo venía desde antes de que apareciera lo romántico. En ese sentido, el noviazgo aparece como una evolución natural de algo que ya existía. Incluso, en sus redes, empezó a mostrar esa relación de forma más directa: en una de sus últimas publicaciones en Instagram, subió una foto junto a él y escribió “mi amor amor amor. Te amo”, una frase simple que terminó de confirmar públicamente el romance.

Muna Pauls

Por ahora, Muna Pauls eligió no mostrar demasiado más. “No voy a contar mucho más, ustedes son re chismosos”, dijo entre risas, marcando un límite claro entre lo que comparte y lo que decide preservar. Aun así, dejó abierta una puerta: “Algún día capaz lo conocen”. Mientras tanto, su presente parece ordenarse entre lo personal y sus primeros pasos en el mundo artístico, en una etapa donde todo empieza a tomar forma sin perder espontaneidad.