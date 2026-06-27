Gastón Pauls despidió a Ernestina Pais con un conmovedor mensaje y reveló que fueron novios: "Nos amamos"

La muerte de Ernestina Pais conmovió a sus amigos y colegas en el mundo del espectáculo. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento a los 54 años, luego del trágico accidente ferroviario ocurrido en San Isidro este viernes 26 de junio, fueron muchas las figuras que la despidieron en redes sociales. Entre ellas, Gastón Pauls sorprendió con un emotivo mensaje en el que, además de recordarla con cariño, reveló que fueron novios.

Gastón Pauls y Ernestina Pais

Gastón Pauls despidió a Ernestina Pais con un conmovedor mensaje y reveló que fueron novios

A través de su cuenta de Instagram, Gastón Pauls compartió una serie de fotos junto a la conductora y abrió su corazón con un texto repleto de recuerdos. "Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más", escribió al comienzo de su publicación, dejando al descubierto un dato poco conocido del vínculo que los unió durante años.

Tras la muerte de la conductora, el actor reveló momentos íntimos que compartieron en su etapa como amigos, compañeros y pareja. Mencionó salidas, recitales, conversaciones, proyectos en común y también algunos de los momentos más difíciles que atravesó Ernestina Pais, como su internación por sus problemas de adicción, etapa en la que él estuvo presente acompañándola.

Gastón Pauls y Ernestina Pais

Gastón Pauls también destacó aquellas cualidades que más admiraba de la conductora. Recordó su inteligencia, su particular sentido del humor y una sonrisa que, según describió, "era la más ancha del mundo". En el mismo mensaje dejó en evidencia que el cariño entre ambos nunca se perdió, incluso después de haber terminado su romance.

Al final del posteo, el artista reveló cuál fue el último intercambio que mantuvieron. "Te amo. Y esas fueron tus últimas dos palabras en tu último mensaje. Te amo. Nos amamos. Gracias por tanto amor", escribió. Por último, mecionó: "Buen viaje, amada ERDNE", el apodo con el que él y su hermano Nicolás Pauls la llamaban desde hacía años.

Laconmovedora despedida de Gastón Pauls a Ernestina Pais

Las palabras de Gastón Pauls rápidamente generaron miles de reacciones entre sus seguidores, que destacaron la sensibilidad del homenaje y la profunda conexión que mantuvieron a lo largo del tiempo. Su despedida se sumó a la de colegas, amigos y familiares que, desde que se conoció la muerte de Ernestina Pais, comenzaron a compartir mensajes para recordar su calidez, su talento y la huella que dejó tanto en los medios como en quienes la conocieron de cerca.