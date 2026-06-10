Así están hoy los protagonistas de Montaña Rusa, la novela que marcó a los 90

En la década de los 90, las telenovelas cambiaron su formato y sus discursos, apuntando a un público más juvenil y a los enredos que ocurren durante la adolescencia. Entre varios títulos que se volvieron históricamente conocidos, se destacó Montaña Rusa. La emblemática telecomedia juvenil fue emitida por Canal 13 (hoy eltrece) entre 1994 y 1995, y marcó a una generación entera de televidentes y se volvió un "semillero de estrellas".

Desde Nancy Dupláa, Gastón Pauls, Diego Ramos hasta Malena Solda, muchos de los actores que protagonizaron los capítulos siguieron con sus caminos en la fama y el éxito de la actuación. 32 años después, siguen recordándola con amor mientras proponen nuevos proyectos personales.

El elenco de Montaña Rusa

Montaña Rusa, la novela que marcó a los 90

Montaña Rusa fue una novela juvenil que marcó en la década de los 90, con historias entrelazadas de un grupo de amigos adolescentes, que se reunían habitualmente en la casa de Mariana, la protagonista. Entre romances cruzados y conflictos familiares, los jóvenes debían sortear crisis de identidad, secretos y desencuentros propios de la edad. La tira estuvo al aire por un total de 468 episodios divididos en dos temporadas, y se volvió una tendencia entre la generación de aquellos años.

La novela es un ícono histórico de la televisión argentina, por haber cumplido un rol de "semillero de estrellas", lanzando a la fama a figuras consagradas como Nancy Dupláa, Gastón Pauls, Diego Ramos, Esteban Prol y Malena Solda. Además, cambió la forma de hacer ficción juvenil en Argentina, alejándose de los esquemas infantiles, generando récords de audiencia teatros en Mar del Plata repletos y dictando tendencias en la moda y el lenguaje de la época.

El elenco de Montaña Rusa

Así se encuentra el elenco protagonista de Montaña Rusa

El elenco principal de Montaña Rusa continuó en la industria de la fama y la actuación con el correr de los años. Nancy Dupláa interpretó a Mariana, la protagonista de la cinta. Tras una extensa y exitosa trayectoria en la televisión y el cine argentino, decidió enfocarse en los proyectos de streaming, apareciendo en algunas nuevas apuestas de Netflix Argentina. Con el tiempo, formó una familia junto a sus tres hijos, Morena, Luca y Julián, y su actual pareja, Pablo Echarri.

Gastón Pauls se puso en la piel de Alejandro, el interés amoroso de Mariana. El actor mantuvo una relación con Agustina Cherri, y fruto de la misma nació su hija Muna Pauls. Ellos decidieron separarse, pero la joven acompañó el camino de ambos y se dedicó de lleno al arte. Si bien Gastón siguió apareciendo en algunas apuestas de ficción, se enfoca mayormente en la música y en su rol como divulgador y activista contra las adicciones.

Paula fue interpretada por Betina O'Connell, quien, por el contrario de sus compañeros, optó por un perfil sumamente bajo y reservado, completamente alejada de los sets de grabación y las cámaras. Su cuenta de Instagram se encuentra abierta para sus seguidores y fanáticos, y no duda en aparecer en las reuniones del elenco. Sin embargo, se enfoca en su vida familiar, junto a su pareja de más de dos décadas, Federico Leyría, y sus tres hijos, Julieta, Laura y Cristóbal.

Bruno fue interpretado por Esteban Prol. El actor y músico continuó participando de varias tiras de la televisión argentina, hasta que decidió enfocarse en la industria musical y apariciones teatrales. Si bien en ocasiones es parte de series de streaming, divide su agenda artística dictando talleres de formación actoral, explorando su faceta como escritor de poesía independiente, y siendo parte de obras exitosas.

Nancy Dupláa, Gastón Pauls, Betina O'Connell, Esteban Prol

Otra protagonista de Montaña Rusa fue Malena Solda, interpretando a Silvana. La actriz continuó con la actuación, lejos de la televisión y más cercana al teatro. En las últimas temporada, protagonizando la aclamada obra Made in Lanús, y la película El señor de las ballenas junto a Osvaldo Laport. Sin embargo, también mantuvo un bajo perfil de los escándalos mediáticos, enfocándose en su trabajo como artista.

Sebastián de Caro se puso en la piel de Nico, y dejó atrás su faceta actoral para consolidarse como director de cine, guionista y escritor. En su repertorio, se tienen en cuenta numerosos largometrajes y cortos dentro de la industria local, además de la conducción del ciclo audiovisual "Cine y principios" junto a Pedro Rosemblat, donde participa habitualmente como columnista en destacados programas de radio y streaming.

Uno de los actores que más alcanzó la fama a nivel internacional fue Diego Ramos, mejor conocido dentro de la novela como Maximiliano. El actor fue parte de Disney Channel, al hacer del padre de Tini Stoessel en la novela adolescente Violetta. Con el paso del tiempo, se consagró como una de las grandes figuras de la cartelera argentina, ya sea en sus trabajos de teatro, televisión, cine y novelas de plataformas de streaming.

Por último, Diego Olivera, actor que interpretó a Darío, también apostó por una carrera internacional, convirtiéndose en uno de los galanes y actores más cotizados de las telenovelas mexicanas. Corazón de oro fue su gran logro actoral, que lo sigue llevando a la mirada de todos. Aunque reside en el exterior junto a su esposa, la actriz Mónica Ayos, suele viajar con frecuencia a la Argentina para volver a proyectos nacionales.

Malena Solda, Sebastián de Caro, Diego Ramos, Diego Olivera

A pesar de los diferentes rumbos, el grupo de actores mantiene una excelente relación y suelen captar la atención de los medios cada vez que realizan sus esporádicos reencuentros nostálgicos. En sus redes sociales, celebran las importantes fechas de Montaña Rusa y lo mucho que marcó a las generaciones y a la televisión argentina.

A.E