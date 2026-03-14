La historia de amor de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez: del espionaje por Facebook a una familia consolidada

Andy Kusnetzoff es uno de los conductores del medio que mantiene en absoluta discreción su vida privada. Sin embargo, en ocasiones espaciales abre las puertas de su intimidad para celebrar el amor. En esta oportunidad, el periodista celebró los 40 años de su pareja, Florencia Suárez, con un posteo de lo más conmovedor, donde reflejó todo lo que siente por su compañera de vida, a la cual le costó conquistar.

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez, un amor difícil de conquistar

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez se conocieron en la radio. Ambos estaban en pareja y, una de las reglas que seguían eran no coquetear con nadie del ambiente laboral. Sin embargo, el flechazo fue total para el presentador quien desde un primer momento se sintió atraído por su productora. Asimismo, la rivalidad deportiva los ubicaba en veredas opuestas: él de Boca Jrs., ella, de River Plate.

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez | Instagram

Durante una entrevista en el programa de Florencia Peña, La Puta Ama (Telefe), el conductor de Perros de la Calle (Urbana Play) reveló cómo fueron los momentos en que intentó conquistar a la joven, 14 años menor que él. “Me acuerdo cómo fue todo. Un día le dije: ‘Tengo un problema’ y cuando traté de ver qué le pasaba a ella, me di cuenta de que tenía dos problemas porque al principio no le pasaba lo mismo que a mí. Entonces tuve un montón de problemas porque tenía que seguir con el programa, no le podía contar a mis compañeros, la piba no me daba bola, a mí me gustaba... Conquistarla fue muy difícil”.

Difícil le resultó a Andy disimular su enamoramiento, por lo que, si bien mantenía el secreto guardado bajo siete llaves, sus gestos lo mandaban al frente. “Estábamos haciendo la temporada en Mar del Plata y de repente tuve una hernia, me trasladaron a Buenos Aires y me operaron de urgencia. Así se lo conté Caye (Nicolás “Cayetano” Cajg) porque pensé: ‘Por ahí, me muero’. Y cuando se lo dije, él me respondió ‘ya lo sé, pelotudo’. Fue muy gracioso”.

En su plan de conquista, los celos le jugaron una mala pasada ya que no lograba captar su atención y mantenía activa su vida de soltera: “Sentía que había una resistencia y eso fue difícil porque tuve que abrir un Facebook del programa para tratar de espiarla un poco. Ella iba al boliche, salía y yo sufría mucho. Me acuerdo de que miraba el celular a las siete de la mañana y ella estaba online, y pensaba que acababa de salir del boliche. Tenía muchos celos. En un momento, el psicólogo me dijo ‘A veces las cosas no terminan bien, no siempre se va a poder’”

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez | Instagram

Si bien se estima que comenzaron a entablar un noviazgo en 2014, meses después blanquearon su romance ante el entorno íntimo de ambos y ante el público. A 12 años de aquella época de seducción, celos y conquistas, la pareja está más enamorada y constituida que nunca. Juntos son padres de Helena y de León, quienes tienen 10 y 6 años respectivamente.

La dedicatoria de amor de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

Este viernes 13 de marzo, Florencia Suárez cumplió 40 años y Andy Kusnetzoff la llenó de mimos y halagos en su cuenta personal de Instagram. A través de un romántico posteo, el actor realizó un sentido posteo que generó el suspiro de sus 1,2 millones de seguidores.

“¡Llegaste a los 40! Por fin me alcanzaste je Qué lindo compartir la vida con vos… verte crecer como persona y profesionalmente y disfrutar de la familia vida que formamos juntos. ¡Te amo siempre!”, escribió al pie de un carrusel de fotos junto a su compañera de vida, donde se los puede ver súper acaramelados disfrutando de diversos momentos de la vida. En cuestión de minutos, se llenó de comentarios y de reacciones celebrando la unión y el aniversario del natalicio de la escritora.

hijos de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez | Instagram

A más de una década de aquel primer flechazo que parecía imposible, Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez construyeron una historia que pasó de la timidez, los celos y las dudas, a un proyecto de vida compartido. Hoy, con una familia formada y muchos años de amor detrás, la pareja es una de las más destacadas y sólidas del ambiente; aunque ambos mantienen un reservadísimo bajo perfil, momentos especiales valen la pena ser compartidos en la web.

NB