La reunión de urgencia en Telefe por el futuro de Carmiña Masi tras expulsarla de Gran Hermano

Telefe tomó medidas drásticas sobre Carmiña Masi luego de su expulsión de Gran Hermano

Durante el programa El Diario de Mariana (América), Guido Zaffora explicó que, en las últimas horas, distintos productores se reunieron para evaluar lo sucedido. Cabe destacar que en el programa del 11 de marzo, se conoció que la periodista fue eliminada del reality luego de emitir comentarios racistas sobre otra de sus compañeras.

Según lo explicado por el panelista, por el momento, resolvió mantener la dinámica habitual del programa, con Carmiña Masi fuera de la casa. "Por lo pronto van a dejar todo como está. Carmiña va a tener derecho a réplica afuera de la casa, va a tener la posibilidad de pedir disculpas”, detalló.

“Esta noche, por lo que me dicen, va a estar en el programa, va a seguir todo como suele suceder cuando se va un participante”, continuó Guido Zaffora. Allí tendrá la posibilidad de expresarse, pedir disculpas y participar de la clásica entrevista con Santiago del Moro y los panelistas, tal como sucede con cada participante que abandona el reality.

La postura de Telefe ante lo sucedido con Carmiña Masi en Gran Hermano

Por otro lado, el periodista Franco Torchia explicó en el Diario de Mariana (América) que la producción tomó recaudos adicionales frente a lo ocurrido. Se aclaró que el canal está en contra de lo que sucedió dentro de Gran Hermano y que se están evaluando medidas para reforzar los protocolos de convivencia.

"La Defensoría del Pueblo de la Ciudad intentó comunicarse con los responsables de Gran Hermano, pero naufragó. Ahora están presentando una demanda judicial que va a contener el siguiente pedido: Que el programa emita, difunda, contribuya a la propagación de contenidos en contra del racismo. Con previa decisión de la autoridad legal que corresponda", continuó el panelista sobre lo sucedido con Carmiña Masi.

Este planteo abre un nuevo capítulo en la relación entre el programa y los organismos de control, ya que se busca que el reality contribuya activamente a la propagación de mensajes que promuevan la inclusión y el respeto. La reunión no solo generó un cambio en la dinámica del juego, sino también un debate sobre los límites y responsabilidades de los participantes.

Carmiña Masi quedó en el centro de la reunión de urgencia en Telefe tras su expulsión de Gran Hermano. La producción analizó la situación y definió cómo continuará el ciclo, con medidas que buscan mantener la dinámica y al mismo tiempo atender lo ocurrido. La decisión marca un punto clave en el futuro inmediato de la exparticipante y en la estrategia del programa.

