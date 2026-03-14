La espectacular fiesta de cumpleaños de Antonela Roccuzzo: temática romántica y una torta con Lionel Messi como protagonista

Antonela Rocuzzo celebró sus 38 años en Miami rodeada de sus seres queridos y amigas. Pese a su perfil reservado, la esposa de Lionel Messi dejó ver la intimidad del festejo y cautivó a sus millones de seguidores de las redes sociales. La decoración romántica del evento, la torta principal con el jugador como protagonista y su look fueron algunas de las imágenes que más llamaron la atención.

Ambientación floral y look minimalista chic: las fotos del cumpleaños de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo cumplió años el pasado jueves 26 de febrero pero recién ahora decidió compartir las fotos más importantes de este día. La empresaria mostró el momento especial que disfrutó con su entorno mas cercano, su esposo Lionel Messi y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Su álbum abre con el look elegido para esta ocasión, el cual se llevó todos los halagos.

Se trata de un conjunto luminoso y minimalista que refleja su estilo personal. El mismo está compuesto por un top blanco de escote halter y un pantalón denim tiro alto en tono claro. Una propuesta simple y veraniega que encaja con el clima de Miami y con el tono relajado del evento. En la imagen, Antonela Roccuzo posa sonriente frente a una gran torta de crema decorada con flores y velas doradas.

El look minimalista de Antonela Roccuzzo para su cumpleaños número 38.

Su estilismo se completó con un maquillaje natural y un cabello suelto con ondas suaves. En la siguiente fotografía, Antonela Roccuzzo mostró que la entrada de su residencia se encontraba ambientada con arreglos florales en tonos blanco, amarillo y rosa pastel. Lo que más cautivó a los usuarios de Instagram fue el enorme y tierno cuadro de sus tres hijos, fruto de su amor con Lionel Messi. Los pequeños posan sonrientes luciendo trajes formales, un recuerdo que la rosarina no dudó en enmarcar y colocar en el sitio principal de su casa.

Antonela Roccuzzo mostró la ambientación de su casa en el día de su cumpleaños

Los detalles de la fiesta de cumpleaños de Antonela Roccuzzo en Miami

Antonela Roccuzzo también mostró la mesa que preparó para sus invitados. La decoración de la misma sigue la estética romántica de la celebración, donde las flores son protagonistas. Un mantel combinado con rayas verdes y rosas, individuales de tela con puntas redondeadas, platos verde pastel, servilletas rosadas con tulipanes tejidos y cubiertos dorados completan este espacio para degustar platos exquisitos, charlar y disfrutar del momento.

En el centro se observa pequeñas macetas blancas con rosas y flores silvestres, que refuerzan la estética fresca y natural del festejo. Asimismo, se puede ver que gran parte del menú incluyó: avocado toast, ceviche tropical, mango sushi roll y burrata salada.

La espectacular fiesta de cumpleaños de Antonela Roccuzzo

Además, Antonela Roccuzzo mostró el pastel principal decorado con fotografías impresas que recorren distintos momentos de su vida, formando una especie de collage alrededor del segundo piso del diseño. La decoración vuelve a incluir flores en tonos rosados, que rodean la base y la parte superior. Allí aparece una letra “A”, que hace referencia a su nombre. Los tonos rosa pastel y verde se repiten en la torta, acompañando así el estilo elegante de la fiesta.

De esta manera, la espectacular fiesta de cumpleaños de Antonela Roccuzzo se destacó por su temática romántica y su torta con Lionel Messi como protagonista. Lejos de ser ostentosa, la joven mostró mediante las fotos que publicó en su red social que se trató de un encuentro pensado desde lo emocional y lo estético.