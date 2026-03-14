Así fue el íntimo cumpleaños de Ian Lucas tras el escándalo con Evangelina Anderson: VIP en un boliche y rodeado de famosos

En medio de la fuerte polémica que lo involucró con Evangelina Anderson, Ian Lucas celebró su cumpleaños número 27 con una fiesta íntima rodeado de amigos. El festejo se realizó en el sector VIP del boliche Caramelo y reunió a varias figuras del mundo digital y de la música que acompañaron al cantante y youtuber en una noche especial.

Lejos de Evangelina Anderson y MasterChef Celebrity, así fue el cumpleaños de Ian Lucas

Grego Rossello fue uno de los encargados de compartir en su cuenta de Instagram algunas imágenes del encuentro, donde se pudo ver al participante de MasterChef Celebrity (Telefe) disfrutando del cumpleaños en un ambiente relajado, lejos del revuelo mediático de los últimos días. En los videos y fotos publicados por el conductor, Ian aparece sonriente junto a su círculo más cercano mientras celebraban con música y brindis.

El íntimo cumpleaños de Ian Lucas

Entre los invitados que dijeron presente estuvieron algunos de sus amigos más cercanos del mundo del streaming y las redes sociales, como Mernuel y Fede Vigevani, quienes no dudaron en acompañarlo en su noche especial. La celebración se desarrolló en el exclusivo sector VIP del boliche, donde el grupo compartió una velada marcada por la buena energía y la complicidad entre amigos.

El propio Ian Lucas también compartió en sus redes sociales parte del festejo. En una de las imágenes que publicó se lo vio posando junto a Luck Ra, quien también formó parte de MasterChef Celebrity. Ambos coincidieron en el reality de cocina de Telefe y mantienen una buena relación, por lo que el cantante se sumó al cumpleaños para celebrar con él.

Luck Ra en el cumpleaños de Ian Lucas

Sin embargo, hubo algunas ausencias que no pasaron desapercibidas. A simple vista, en las imágenes compartidas no se vio a otros compañeros del programa que actualmente se encuentra transitando su recta final. Cabe recordar que Ian Lucas es uno de los finalistas del certamen, junto al Turco Husaín y Maxi López, por lo que muchos esperaban ver a parte del elenco del reality acompañándolo en la celebración.

La ausencia de Evangelina Anderson tras el escándalo

En medio del festejo también llamó la atención la ausencia de Evangelina Anderson, con quien Ian Lucas protagonizó un fuerte cruce mediático en los últimos días. La modelo negó públicamente haber tenido un romance con el creador de contenidos e incluso se mostró muy angustiada al hablar del tema en Cortá por Lozano (Telefe).

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Por su parte, el participante de MasterChef Celebrity dio su versión en una entrevista con Puro Show (eltrece), donde aseguró que nunca intentó instalar una relación con la modelo y lanzó una frase que rápidamente generó repercusión. “Ella venía a mi casa y subía una historia, en ningún momento fue de mi parte. Si después me hacés quedar como un bol..., bueno”, expresó al referirse a las especulaciones que se generaron alrededor de ellos.

Además, el influencer también aclaró que jamás pensó en formalizar un vínculo con la exesposa de Martín Demichelis. “En ningún momento planteé que se blanquee algo”, aseguró, al tiempo que remarcó que para él el tema ya es parte del pasado.

En este contexto, Evangelina Anderson no realizó ningún saludo público por el cumpleaños del joven en sus redes sociales ni tampoco se la vio en el festejo en el boliche Caramelo. Así, Ian Lucas decidió celebrar su nuevo año rodeado de amigos y música, dejando por unas horas de lado la polémica que lo tuvo en el centro de la escena.