De Allegra Cubero a Lola Abraldes y Sabrina Garciarena: los mejores looks de los famosos en el primer día del Lollapalooza

La nueva edición del Lollapalooza 2026 reunió a Allegra Cubero, Lola Abraldes y Sabrina Garciarena, entre otros famosos que asistieron al festival. A través de sus redes sociales, la hija de Nicole Neumann y las actrices se mostraron entusiasmadas viendo a sus artistas favoritos arriba del escenario y compartieron con sus seguidores los looks elegidos para esta oportunidad.

Básicos y tendencias: los looks de Allegra Cubero, Lola Abraldes y Sabrina Garciarena para el Lollapalooza 2026

El primer día del evento Lollapalooza Argentina 2026 se vivió con todo este viernes 13 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Con una grilla encabezada por artistas internacionales como Tyler, The Creator, KATSEYE, Danny Ocean y Lorde, miles de fanáticos se acercaron al predio para disfrutar de la música en vivo y del clásico clima festivalero que combina shows, moda y encuentros entre figuras.

Como ocurre cada año, varias celebrities dijeron presente y aprovecharon sus redes sociales para mostrar los looks elegidos para la ocasión. Entre ellas estuvieron Allegra Cubero, la hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann, Lola Abraldes, que fue acompañada de su novio Mateo Belmonte y su amiga Mora Bianchi, y Sabrina Garciarena. Mediante postales desde el predio, dejaron ver algunas de las tendencias que marcaron el primer día del festival.

Allegra Cubero

Allegra Cubero apostó por un estilismo relajado y muy alineado con la estética del espectáculo. La joven eligió un corpiño negro y blanco tipo bikini combinado con jeans oversize de tiro bajo y lavado oscuro estampado. El conjunto dejó ver una impronta dosmilera, una de las tendencias que regresó con todo en este último tiempo. Con el pelo suelto y una actitud descontracturada, posó en el parque feliz y entusiasmada por la experiencia.

Lola Abraldes junto a Mernuel y Bauletti

Por su parte, Lola Abraldes se inclinó por un outfit más llamativo y fashionista. La actriz de Margarita lució un top tejido sin mangas en tono beige con textura fluffy, que combinó con un pantalón intervenido con plumas que aportaban movimiento y un aire glam al look. Su propuesta se completó con un cinturón rojo que marcó la cintura y sumó contraste.

Sabrina Garciarena junto a su familia

En tanto, Sabrina Garciarena compartió una postal familiar junto a Germán Paoloski y sus hijos. En este posteo dejó ver que eligió un look total black cómodo y urbano, ideal para recorrer el festival junto a sus pequeños. La actriz apostó por prendas básicas y prácticas, demostrando que la comodidad también puede ser protagonista en una jornada de música al aire libre.

Los looks de Helena Otamendi, Bauletti y Mernuel para el festival Lollapalooza 2026

Helena Otamendi, la hija de Gege Neumann, también dijo presente en el Lollapalooza 2026 y se mostró muy divertida junto a un stand de una reconocida marca de postres. La joven lució un atuendo casual y cómodo, perfecto para esta ocasión, que estuvo compuesto por una musculosa negra con escote en V y estampa y lo combinó con un pantalón en la misma tonalidad.

Helena Otamendi

Por otro lado, los youtubers Bauletti y Mernuel asistieron con looks urbanos y relajados, muy alineados con el estilo streetwear que suele verse en este tipo de festivales. Mernuel optó por una remera oversize oscura con estampa, pantalón deportivo negro con tiras laterales blancas y gorra hacia atrás, logrando un conjunto cómodo y canchero. Su amigo Bauletti escogió una remera blanca amplia con estampa, pantalón bermuda de jean, medias altas y zapatillas deportivas, sumando además gafas de sol negras que reforzaron el aire descontracturado del outfit.

Así entre plumas, prendas básicas y tendencias Y2K salieron los mejores looks de los famosos en el primer día del Lollapalooza 2026. Entre ellos, Allegra Cubero, Lola Abraldes y Sabrina Garciarena, quienes se llevaron todos los halagos y decidieron compartir en detalle las combinaciones fashionistas que eligieron para esta jornada.