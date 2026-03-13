Adiós a las sillas de caño aburridas: Iliana Calabró apuesta al diseño Acapulco para transformar su balcón en la tendencia del otoño

El departamento de Iliana Calabró es mucho más que una vivienda, es un manifiesto de estilo personal. Tras las recientes remodelaciones que transformaron su cocina y áreas comunes, la atención se desplazó hacia el exterior. El balcón, que ofrece una panorámica envidiable de la ciudad, ha sido reconfigurado para convertirse en un oasis de tendencia este otoño 2026, dejando atrás el mobiliario convencional y apostando por piezas con historia y diseño.

El resurgir de un clásico: ¿Qué es la tendencia Acapulco?

Olvida las estructuras pesadas y los juegos de jardín genéricos que solían dominar las terrazas. Iliana Calabró decidió romper las reglas tradicionales y apostar por la silla Acapulco, una pieza que nació en los años 50 en México y que hoy es el objeto de deseo en el diseño de interiores contemporáneo.

Este diseño, originalmente concebido para disfrutar del clima tropical, se caracteriza por sus cuerdas de PVC tensadas sobre una estructura de acero geométrica. Su forma envolvente no solo es ergonómica, sino que permite que la luz y el aire fluyan, evitando que el espacio se sienta recargado. En el balcón de Iliana, la silla en tono chocolate se funde con el paisaje del Botánico, logrando una armonía visual perfecta.

La silla Acapulso, la estrella del balcón de la casa de Iliana Calabró

Durabilidad y bajo mantenimiento

A diferencia de los materiales orgánicos que sufren con la humedad o el sol directo, el PVC y el acero de la línea Acapulco son sumamente resistentes. Es la inversión ideal para quienes buscan un balcón de lujo sin la necesidad de cuidados constantes.

Al tener una estructura calada, estas sillas no "cortan" la vista. Para un departamento con ventanales enormes como el de Iliana Calabró, esto es clave: la silla permite que el ojo siga disfrutando del horizonte verde incluso desde el interior del living.

Rodeada de plantas exóticas y orquídeas, la silla se convierte en el lugar favorito de la actriz para sus momentos de desconexión. La forma de "nido" invita a una postura relajada, ideal para los atardeceres de otoño.

La renovación de Iliana Calabró no se detiene en el balcón. El interior de su casa evidencia una apuesta por los materiales nobles: la cocina, ahora su lugar preferido, destaca por una impresionante isla de mármol diseñada con cortes de precisión que aportan modernidad.

La cocina de Iliana Calabró

Este contraste entre la frialdad sofisticada del mármol en el interior y la calidez artesanal de la silla Acapulco en el exterior crea un hogar dinámico. Iliana Calabró demuestra que es posible vivir en un "departamento museo" lleno de recuerdos familiares y, al mismo tiempo, estar a la vanguardia de las últimas tendencias de decoración mundial.

AM