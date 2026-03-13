Así fue el primer día del Lollapalooza 2026: desde la frescura de Mora Fisz hasta el esperado cierre de Tyler, The Creator

El viernes 13 de marzo de 2026 quedará guardado en la memoria de los melómanos como el día en que el Lollapalooza Argentina transformó el Hipódromo de San Isidro en un ecosistema de diversidad sonora. Con las puertas abiertas desde las 12:30 y un nuevo mapa estratégico que agiliza la circulación, la undécima edición del festival más grande del país dio comienzo a tres jornadas que prometen ser históricas.

La apertura: El talento local marcó la cancha

Desde las primeras horas, el Samsung Stage fue testigo de uno de los debuts más esperados de la escena emergente: Mora Fisz. La artista, que viene de un año explosivo, inauguró el escenario con un show sólido donde presentó por primera vez en vivo su reciente canción “Ruleta”. En simultáneo, el Perry’s Stage recibía a Jero Jones con una propuesta de rock alternativo que atrajo a los más tempraneros.

La tarde continuó con el groove de Tiger Mood, quienes aportaron la cuota necesaria de funk y hip-hop para elevar la energía del sol de las 14:00. Por su parte, el Alternative Stage se llenó de sonidos regionales con los mendocinos de Spaghetti Western, quienes presentaron su EP Yarará en un debut soñado para el proyecto.

Alrededor de las 16:00, el escenario Flow se convirtió en el epicentro del pop alternativo con la llegada de Judeline. La española, vestida con un look moderno y futurista, hipnotizó al público con su álbum Bodhiria. Entre canciones, la artista se tomó un tiempo para conectar con los fans argentinos:“¡Qué calor! Les traigo una canción un poco triste. De chica yo era la otaku del pueblo, no hablaba con nadie, pero me enamoré del malo”, confesó antes de emocionar a todos con “Zarcillos de plata”.

Más tarde, el atardecer trajo uno de los momentos más virales de la jornada: el show de DJO, el proyecto musical del actor Joe Keery. Totalmente sorprendido por el recibimiento argentino, el artista exclamó un genuino “Oh my God” ante una multitud que coreó a gritos temas como "Gloom" y el cierre definitivo con el hit global “End of beginning”.

DJO | Foto: Instagram del Lollapalooza Argentina

DJO | DJO | Foto: Instagram del Lollapalooza Argentina

El fenómeno global de KATSEYE y el romance de Danny Ocean

Uno de los puntos más altos de la tarde fue el debut en suelo argentino de KATSEYE. El grupo global formado bajo la academia de talentos de HYBE y Geffen demostró por qué son el fenómeno del momento. Con coreografías milimétricas y un sonido pop que fusiona culturas, las chicas conquistaron a una audiencia joven que no dejó de corear sus nombres. Su paso por el escenario Flow dejó claro que el "global pop" tiene una base de fans ferviente en Argentina, marcando uno de los momentos más energéticos de la jornada.

KATSEYE | Foto: Instagram del Lollapalooza Argentina

KATSEYE | Foto: Instagram del Lollapalooza Argentina

Casi al mismo tiempo, Danny Ocean trajo el calor del Caribe al Hipódromo. Con su estilo inconfundible que mezcla el pop con ritmos urbanos, el venezolano convirtió el predio en una fiesta masiva. Hits como "Me rehúso" y los temas de su último álbum resonaron en cada rincón, logrando que el público bailara bajo el sol del atardecer. Danny conectó de inmediato con la audiencia, agradeciendo el cariño de un país que siempre lo recibe con los brazos abiertos.

Turnstile y el preludio de los headliners

Antes de la llegada de la mística de Lorde y la explosión visual de Tyler, The Creator, el grupo estadounidense Turnstile se encargó de preparar el terreno con una dosis de adrenalina pura. Su set de hardcore punk hizo vibrar el predio, demostrando que el Lollapalooza sigue siendo el lugar donde conviven los géneros más extremos con el pop de masas.

Turnstile | Instagram del Lollapalooza 2026

Turnstile | Instagram del Lollapalooza 2026

La noche del viernes cerrará con la sofisticación de Lorde, quien regresa al país en su mejor momento, y el esperado set de Tyler, The Creator, uno de los headliners más solicitados de esta edición. La fiesta final quedará en manos de Peggy Gou, asegurando que el primer día del Lollapalooza 2026 termine bien arriba.

AM