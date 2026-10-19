La historia de amor de Marcela Ortiz y Raúl Taibo: un romance fugaz, una boda televisada y una separación conflictiva

La muerte de Marcela Ortiz, la exmodelo y actriz que alcanzó notoriedad en la televisión argentina durante la década del 90, volvió a poner en primer plano algunos de los capítulos más recordados de su vida. Entre ellos, su historia de amor con Raúl Taibo, un romance que avanzó a gran velocidad y que captó la atención de la prensa del espectáculo.

Marcela Ortiz y Raúl Taibo como tapa de la revista CARAS

Después de apenas tres meses de noviazgo, la pareja decidió casarse en una ceremonia que fue transmitida en vivo por televisión y que tuvo una amplia repercusión. Sin embargo, aquella historia que comenzó con una boda ante las cámaras tuvo un desenlace conflictivo, marcado por la separación y una disputa legal.

La boda televisada de Marcela Ortiz y Raúl Taibo tras tres meses de noviazgo

La relación entre Marcela Ortiz y Raúl Taibo comenzó y avanzó rápidamente. Poco tiempo después de conocerse, ambos decidieron dar un paso importante y casarse, en una ceremonia que llamó la atención del público y se convirtió en uno de los acontecimientos comentados de la televisión argentina de aquella época. La boda fue transmitida en vivo por Canal 9, en una iniciativa impulsada por Alejandro Romay, histórico productor y figura central de la televisión nacional. La ceremonia contó con la presentación de Silvio Soldán y tuvo una repercusión que trascendió el ámbito privado de los protagonistas.

El casamiento reunió la atención de los medios y las revistas del espectáculo, que siguieron de cerca los detalles del acontecimiento. A partir de entonces, la vida matrimonial de la pareja quedó expuesta con versiones sobre el vínculo que comenzaron a circular incluso cuando ambos intentaban transmitir que la relación atravesaba un buen momento. En una entrevista con la conductora Susana Roccasalvo, la pareja habló de su relación y de sus deseos de convertirse en padres. Sin embargo, el matrimonio no tuvo la duración que muchos podrían haber imaginado tras una boda de semejante repercusión.

La separación y el conflicto legal que marcó el final de la relación de Marcela Ortiz y Raúl Taibo

Con el paso del tiempo, la relación de Marcela Ortiz y Raúl Taibo llegó a su fin y la ruptura también ocupó espacio en la prensa del espectáculo. El matrimonio que había comenzado con una ceremonia televisada pasó a ser noticia por las dificultades que atravesaron sus protagonistas y por las versiones que se difundieron alrededor de la separación.

Marcela Ortiz y Raúl Taibo

Tras la ruptura, el conflicto entre Marcela Ortiz y Raúl Taibo quedó asociado a una disputa por la división de los bienes gananciales. Las versiones y las acusaciones cruzadas que circularon en aquella etapa contribuyeron a prolongar la repercusión mediática del caso. Ahora, la muerte de la modelo volvió a poner su nombre en los medios y llevó a recordar aquel romance que, en la década del 90, pasó de una boda seguida en vivo por televisión a una separación conflictiva.