Murió Marcela Ortiz a los 61 años en un accidente automovilístico: qué se sabe hasta ahora

El mundo del espectáculo recibió una noticia muy triste con la confirmación del fallecimiento de Marcela Ortiz a los 61 años, a raíz de un accidente automovilístico ocurrido en la zona de Tigre durante el último fin de semana y generó una profunda conmoción.

Marcela Ortíz falleció a los 61 años

Marcela Ortíz: Los detalles del trágico accidente y la asistencia médica

Según la información que trascendió y los datos aportados por el programa Primicias Ya (América), Marcela Ortíz conducía su automóvil cuando, por motivos que aún se intentan esclarecer, cayó en una zanja profunda. Tras el fuerte impacto, personal de bomberos debió acudir de urgencia al lugar para rescatarla del interior del vehículo y solicitar una ambulancia de manera inmediata.

Sin embargo, la situación se tornó crítica mientras esperaban la llegada del auxilio médico: Ortiz no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), ni a la aplicación de un desfibrilador ni a las inyecciones de adrenalina suministradas en el lugar, lo que provocó su trágico deceso antes de recibir atención hospitalaria completa.

En el magazine vespertino se recordó su pasado de gran exposición, que incluyó su matrimonio con el actor Raúl Taibo —celebrado en 1993 y transmitido en vivo por Canal 9 con una luna de miel en Grecia—, su posterior relación con Guillermo Coppola dentro del grupo de allegados a Diego Maradona, y su vínculo con Samy Saúl, sobrino de Alejandro Romay y padre de su hija Shel.

Asimismo, Luis Ventura contó que en los últimos tiempos "sufría mucho por el anonimato" y por haber quedado relegada, destacando que "era muy peligrosa una mujer que cuando volvía a la televisión en determinado momento medía y muy bien". En este repaso por su historia personal, también se remarcó que debió afrontar situaciones muy duras, entre ellas episodios de violencia de género.

Marcela Ortíz: El desgarrador mensaje de su hija en las redes

En medio del dolor, la hija de Marcela Ortíz, Shel Siam (26), utilizó su cuenta oficial de Instagram para confirmar la dolorosa noticia y despedirse de su madre con una conmovedora publicación junto a una foto de ambas frente al castillo de Disney. "Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y está claramente es una", expresó al inicio de su descargo en las historias.

Emotiva historia de la hija de Marcela Ortiz

Luego la hija de Marcela Ortíz agregó: "No soy alguien que exponga mi vida personal, pero me veo obligada a hacerlo por los acontecimientos que me exceden aun cuando ni yo puedo procesarlo. Mami, te me fuiste. Día de la madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Sólo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que mereces. Sólo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto". Por el momento, las causas del accidente se mantienen en materia de investigación.