La historia de amor de Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos: flechazo en Telefe, casamiento secreto y un hijo que cambió todo

Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos forman una de las parejas más consolidadas del ambiente artístico. Los actores llevan casi una década de relación, tiempo en el que compartieron proyectos profesionales, celebraron un casamiento en la más absoluta intimidad y dieron la bienvenida a un hijo que transformó sus vidas. Su historia de amor está marcada por una manera muy personal de vivir el vínculo, con una visión de la pareja que se aleja de los modelos más tradicionales.

Así nació la historia de amor entre Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos

Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos se conocieron en 2013, cuando ambos integraban el elenco de Vecinos en guerra, la recordada ficción de Telefe. Sin embargo, el amor no surgió de inmediato. Dos años más tarde volvieron a coincidir en La Leona, también emitida por el mismo canal, y fue en ese reencuentro cuando comenzaron a mirarse de otra manera hasta enamorarse.

Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos | Instagram

A pesar del vínculo que empezaba a crecer, decidieron mantener el romance alejado de la exposición pública. Entre largas jornadas de grabación, charlas en los pasillos y momentos compartidos detrás de escena, descubrieron intereses en común relacionados con el arte y la vida cotidiana, una conexión que fue fortaleciendo la relación con el paso del tiempo.

Fieles a su estilo reservado y alejados de los escándalos mediáticos, Marco Antonio y Mónica oficializaron su relación meses después de haberse conocido. A partir de entonces comenzaron a mostrarse juntos en algunos eventos públicos, aunque su círculo íntimo ya conocía el noviazgo que venían construyendo desde hacía tiempo.

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Antes de formar pareja con su actual marido, Mónica era madre de Camilo, -actualmente de 15 años- que nació durante su matrimonio con Coraje Ábalos, celebrado en 2007. Con la llegada del actor mendocino a su vida, ambos dieron forma a un hogar ensamblado donde el amor y la complicidad fue el eje transversal de esta nueva familia.

En 2018, la pareja atravesó uno de los momentos más importantes de su historia con la llegada de Valentino, el primer hijo que tuvieron juntos. "No hay 2 sin 3... Bienvenida 'Constelación' a la familia", escribió el actor junto a la imagen en la que se ve al morocho agarrando la pancita de su esposa.

El nacimiento del pequeño coincidió con una etapa de transformación para Caponi, quien encontró en la paternidad una nueva manera de mirar su propia existencia. Aunque se trataba de su primera experiencia como padre junto a Antonópulos, el actor ya había compartido años de convivencia con Camilo, una experiencia que le permitió acercarse previamente al rol de padre.

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El casamiento secreto de Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos

La pandemia de 2020 marcó una nueva etapa en la historia de amor de Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos. En medio de las restricciones sanitarias, la pareja decidió formalizar su vínculo de manera íntima y en secreto, dando inicio a un nuevo capítulo en su relación. “Nos hemos casado en plena pandemia con Marco. Lo menos romántico que hubo. Nunca salió a la luz, no lo había contado y nada como nos imaginamos en la vida", dijo en entrevista para Mitre Live.

En esta línea, señaló con humor las adversidades a las que se enfrentaron. “Fue cero romanticismo. Con los pañales con barbijo, pero así nos encontró, humanos. Los dos hemos sido personas con miedo al compromiso, pero así hemos llegado. Tenemos una familia, hijos. Mi hijo Camilo también entró en su vida, no sé quién no tiene miedo al compromiso", remarcó. Por su parte, el dramaturgo también hizo referencia a este momento crucial y destacó la esencia de la pareja.

En su cuenta de Instagram, anunció su boda secreta y expresó: "La pandemia tiene sus cosas espectaculares. ¿No es acaso este el casamiento que siempre soñamos? Bien real y sin tensiones, sin sonrisas falsas ni cuerpos paralizados. Dudando. Haciendo cuentas. ¡Somos maridxs! Que viva el amor y que dure por siempre, y que sea así; ¡lo más real posible!".

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El presente de Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos

En la actualidad, Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos siguen manteniendo el perfil discreto que los caracterizó desde el inicio de su historia de amor. No obstante, en algunas oportunidades, el mendocino suele pronunciarse en sus redes en fechas especiales donde destaca los rasgos que lo siguen enamorando de su compañera de vida.

“Casi 10 años juntos, y en este nos encuentra el trabajo, y es tan hermoso compartir con vos, divertirnos, observarnos y bancarnos en todas con tanto respeto, amor y admiración. Te amo monita, me divierte muchísimo todo esto que hacemos juntos. Lo único realmente importante, es el amor. Sos la más genia del mundo”, escribió en un posteo. Asimismo, para el cumpleaños de la mamá de su hijo, le expresó: “Empezamos allá por los 34, hoy 44 y con una familia hermosa, te celebro, y te amo en todas tus versiones. Actriz, compañera de ruta y escena y sobre todo por ser una madre increíble, lo das todo y más. Tus hijos te aman y todos los que te conocemos también”.

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Cabe destacar que, a lo largo de esta década juntos, Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos no sólo consolidaron una familia ensamblada, sino que también encontraron en el arte un espacio compartido. La experiencia de trabajar juntos sobre los escenarios se convirtió en otro de los pilares de un vínculo que, con el paso del tiempo, continúa fortaleciéndose y renovándose.