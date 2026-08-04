Taina Gravier, la hija de Valeria Mazza, se suma a la nueva tendencia europea: los vestidos que reemplazan los pareos

Taina Gravier, la hija de la icónica Valeria Mazza, disfruta de un verano a puro sol y playa, y lo hace marcando tendencia. Lejos de los clásicos pareos que reinaron durante décadas, Taina se inclina por una propuesta mucho más sofisticada y versátil: los vestidos de red y encaje. Esta prenda, que deja entrever la bikini, se convierte en la gran protagonista de sus outfits veraniegos, demostrando que el estilo no descansa ni en la arena.

Taina Gravier deslumbró en las playas europeas.

El look de Taina Gravier: Red y hand made chic

En los posteos en sus redes sociales, se ve a Taina luciendo un vestido corto de red blanca, de manga larga y cuello redondo, con un patrón geométrico muy delicado. Este diseño de crochet aporta un aire boho-chic innegable.

Taina Gravier apostó por un vestido de crochet - red.

Debajo, se vislumbra una bikini celeste, creando un contraste sutil y refrescante. El vestido no solo cumple una función estética, sino que ofrece una cobertura ligera y elegante, perfecta para pasar de la playa a un almuerzo frente al mar.

Claves de estilo

La elección de Taina es un acierto absoluto por varias razones. Primero, la versatilidad: un vestido de red puede elevarse con accesorios para una noche de verano o mantenerse relajado para un día de playa. Segundo, la comodidad: es una prenda fresca y liviana que permite libertad de movimiento.

Taina Gravier, hija de Valeria Mazza.

Tercero, la elegancia: el encaje y la red añaden un toque de sofisticación que el pareo tradicional a menudo no logra. Taina completa su estilismo con el pelo suelto, unas sutiles joyas y su sonrisa radiante, reafirmando que la moda es, ante todo, una forma de expresión personal.

El fenómeno se expande: Otras famosas también se suman

Taina no es la única que ha sucumbido ante el encanto de estas prendas. Nicole Neumann, siempre atenta a las últimas novedades, ha compartido fotos luciendo un vestido negro largo de red, con aberturas y transparencias, que evoca un aire más dramático y urbano. Stephanie Demner, por su parte, opta por un estilo más romántico, con un vestido blanco de encaje largo, de corte irregular y volados, que le da una impronta etérea y femenina. Zaira Nara también se une a la tendencia, eligiendo un vestido negro de encaje, demostrando que esta propuesta europea es apta para todas las edades y estilos.

Otras famosas que se suman a esta tendencia: Zaira Nara, Stephanie Demner y Nicole Neumann.

Con esta elección que arrasa en el viejo continente, Taina demuestra que la elegancia y el buen gusto se llevan en la sangre. Taina Gravier hereda claramente el estilo de su mamá, Valeria Mazza, consolidándose como una referente indiscutida de la moda actual y anticipando los grandes hits de la temporada.