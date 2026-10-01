La historia de amor de Maxi Ghione y Ana María Orozco, "Betty, la fea": tatuaje juntos, pedido de casamiento por Twitter y final abrupto

Maxi Ghione y Ana María Orozco protagonizaron una de las relaciones más comentadas del ambiente artístico. Todo comenzó cuando coincidieron en un proyecto de ficción y, en poco tiempo, construyeron un vínculo que avanzó rápidamente y despertó el interés del público tanto en Argentina como en Colombia. Con gestos poco habituales y decisiones que marcaron distintas etapas de la pareja, su historia quedó ligada a algunos de los episodios más recordados.

De un tatuaje juntos a pedirse matrimonio por Twitter: La relación de Maxi Ghione y Ana María Orozco

La relación entre Maxi Ghione y Ana María Orozco fue una de las historias sentimentales que más atención generó en la televisión durante la década pasada. La actriz colombiana, reconocida internacionalmente por su trabajo en Yo soy Betty, la fea, y el actor argentino coincidieron laboralmente en 2013, y a partir de ese encuentro, comenzaron un romance que avanzó con rapidez y que ocupó un lugar importante en la agenda.

Maxi Ghione

Ambos se conocieron mientras participaban de la ficción Somos familia. En aquel momento atravesaban etapas personales distintas tras haber finalizado relaciones anteriores. Lo que comenzó como un vínculo entre compañeros de trabajo fue creciendo con el paso de las semanas. Cuando las fotografías juntos comenzaron a circular, decidieron blanquear la relación. El actor argentino definió aquel comienzo como “un flechazo a primera vista”, una frase que quedó asociada a los primeros capítulos de su historia.

Con el correr de los meses, la pareja se mostró cada vez más unida. Compartían actividades familiares y construían un proyecto en común que incluía a sus hijos. Además, mantenían una comunicación muy visible a través de mensajes públicos en los que reflejaban el momento que atravesaban. Esa etapa también quedó marcada por una decisión de parte de Maxi Ghione y Ana María Orozco porque ambos llevaron el mismo tatuaje en uno de sus brazos, una palabra que representaba el vínculo que compartían.

Maxi Ghione le pidió matrimonio a Ana María Orozco por Twitter

La relación continuó consolidándose y hacia 2015 parecía atravesar uno de sus momentos más importantes. Tras casi dos años juntos, el actor decidió dar un paso más y eligió una manera poco habitual para expresar sus intenciones. A través de una publicación pública, le propuso matrimonio a la actriz colombiana con una frase que rápidamente recorrió los medios: “Mi amor: ¿querés casarte conmigo? Te juro que si aceptás seremos novios para siempre, mi negra bogotana”. Las palabras de la artista no demoraron en llegar: “Mi amor! Ya sabés la respuesta”.

Del compromiso a la separación: los últimos meses de pareja de Maxi Ghione y Ana María Orozco

Tras aquel intercambio, comenzaron a aparecer señales de un futuro compartido. Incluso, años después, Maxi Ghione reveló que ambos habían protagonizado una ceremonia privada en una iglesia de Olavarría. Según contó, en ese encuentro recibieron una bendición de anillos en un contexto íntimo y alejado de la exposición pública. Aunque no se trató de un casamiento formal, el episodio mostró el nivel de compromiso que existía entre ellos.

Maxi Ghione y Ana María Orozco

Mientras el vínculo avanzaba, la pareja seguía despertando interés tanto en Argentina como en Colombia. La popularidad de Ana María Orozco y la trayectoria del actor argentino contribuyeron a que cada paso de la relación tuviera repercusión. Sin embargo, pocos meses después de haber anunciado públicamente sus planes de matrimonio, el panorama cambió de manera inesperada. Fue a mediados de 2015 cuando el propio artista confirmó que la historia había llegado a su fin.

Las palabras de Maxi Ghione llegaron mediante un mensaje breve y directo donde comunicó la noticia: “Es oficial: Ana María Orozco y yo ya no tenemos ninguna relación. Fue muy lindo. Y así es la vida. Un abrazo”. Después de la separación, cada uno continuó con su carrera y sus actividades personales. La actriz mantuvo una postura reservada respecto de los motivos de la ruptura, mientras que el productor, años más tarde, aseguró que la colombiana había sido “el gran amor de mi vida”.

Ana María Orozco

Maxi Ghione y Ana María Orozco protagonizaron una historia de amor que pasó del flechazo inicial a una relación cada vez más consolidada. El vínculo estuvo marcado por distintas muestras de compromiso, entre ellas un tatuaje compartido y un pedido de casamiento que tuvo amplia repercusión. Sin embargo, pocos meses después de proyectar un futuro juntos, la pareja puso fin a la relación.

VDV