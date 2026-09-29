Así es el impactante look que lució Guillermina Valdés en la gala de CARAS Moda

Guillermina Valdés fue una de las figuras que se destacó en la gala de CARAS Moda, una noche muy especial dedicada al glamour. Para esta ocasión, la actriz sorprendió con un look sofisticado y de alto impacto que se llevó todas las miradas en el evento.

El espectacular diseño que eligió Guillermina Valdés para la gala de CARAS Moda

Guillermina Valdés asistió a la gala de CARAS Moda con una propuesta de fuerte impronta nocturna. Se trata de un vestido de Fabián Zitta que combinó sensualidad, brillo y una silueta de inspiración arquitectónica. Además, el look tuvo al negro como protagonista absoluto y se destacó por la combinación de diferentes texturas.

La pieza central fue un corset de cuero y con estructura marcada en el torso, que se caracterizó por su acabado brillante y efecto texturado. El diseño, de líneas asimétricas, se extiende hacia los laterales y la parte posterior con paneles de mayor longitud que generan movimiento y aportan una silueta escultural. El detalle de los hombros al descubierto y el formato sin mangas reforzó el costado sensual del look, mientras que la cintura quedó perfectamente definida.

El espectacular diseño que eligió Guillermina Valdés para la gala de CARAS Moda 2026

Por debajo, se observa una tela negra translúcida que continuó la estética monocromática. Como calzado, Guillermina Valdés eligió zapatos negros en punta con pulsera al tobillo y taco fino, un detalle clásico que mantuvo el foco en el diseño de Fabián Zitta.

El espectacular diseño que eligió Guillermina Valdés para la gala de CARAS Moda 2026

La elección de materiales y volúmenes convirtió al outfit de Guillermina Valdés en una propuesta de estética futurista, sofisticada y dramática, en sintonía con una gala de moda. El brillo de la pieza principal también permitió generar contraste con las partes más opacas del atuendo total black.

El espectacular diseño que eligió Guillermina Valdés para la gala de CARAS Moda 2026

El extravagante peinado de Guillermina Valdés en la gala de CARAS Moda

Para acompañar el espectacular vestido, Guillermina Valdés eligió un rodete alto y bien tirante, con el cabello completamente retirado del rostro. El peinado, de acabado pulido y minimalista, permitió despejar el cuello y los hombros y dejó todo el protagonismo en la estructura del vestido. "Un sueño el look mega tirante y rasgado de @nacholopezfagalde & @mar_castelli", escribió en su cuenta de Instagram, mostrándose feliz con el resultado.

El extravagante peinado de Guillermina Valdés en la gala de CARAS Moda



Su beauty look siguió la misma línea: maquillaje definido pero elegante, con una piel luminosa y ojos destacados, mientras que los accesorios fueron discretos para no competir con la pieza central. De esta manera, el impactante look que lució Guillermina Valdés en la gala de CARAS Moda se destacó por su estética total black, sofisticada y de alto impacto. La artista combinó estructura, textura y sensualidad, y se convirtió en el centro de atención.