Maxi Ghione fue detenido por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas: los detalles

Momentos de tensión e incertidumbre atraviesa Maxi Ghione, reconocido actor de amplia trayectoria en televisión, teatro y cine, quien fue detenido este martes 29 de septiembre en su domicilio de Santa Fe. La noticia fue comunicada esta noche en LAM (América TV), donde Ángel de Brito y Pilar Smith brindaron detalles sobre el episodio y dieron a conocer las circunstancias que rodean la detención del artista.

Los motivos de la detención de Maxi Ghione

De acuerdo con la información proporcionada por el ciclo de espectáculos, Maxi Ghione fue arrestado durante la jornada de hoy luego de un allanamiento realizado por la Policía en su domicilio de Santa Fe. El intérprete quedó involucrado en una investigación que tomó estado público en las últimas horas y generó repercusión en el ambiente artístico. Según se informó en el programa, el procedimiento se llevó a cabo en el marco de una denuncia presentada en su contra.

Maxi Ghione | Instagram

Según consta en el documento que leyó al aire Pilar Smith, la denuncia fue radicada por Emiliano Ezequiel Tarragona. Según el presunto damnificado el encuentro con Maximiliano Ghione se concretó el 20 de septiembre, luego de que el dramaturgo contratara sus servicios de escorts. De acuerdo con este testimonio, habían acordado una hora, pero la situación se habría extendido durante varias horas. “Posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir, estaba muy paranoico”, consta en el informe. En ese contexto, aseguró que Ghione “sacó dos armas de fuego” y le dijo: “Mirá que están cargadas”.

Asimismo, Tarragona sostuvo que las armas fueron utilizadas para intimidarlo y que no podía retirarse del domicilio. “No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme. No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad, no me podía ir”, afirmó. El denunciante aseguró que permaneció alrededor de cinco horas en el lugar hasta que finalmente pudo retirarse. “En total estuve cinco horas hasta que pude irme”, señaló en su declaración.

Maxi Ghione | CARAS

Los cargos por los que Maxi Ghione está siendo investigado

De acuerdo con la información difundida, los delitos denunciados contra Maxi Ghione son, en principio, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y tenencia indebida de armas de fuego. La investigación se encuentra en curso y estos son los cargos que, según se informó, forman parte de la denuncia que derivó en el procedimiento realizado en su domicilio. Actualmente, permanece detenido y alojado en la Alcaidía de la ciudad de Rafaela, mientras avanza la investigación judicial.

En cuanto a su presente profesional, Maxi Ghione continuaba vinculado al mundo de la actuación y mantenía una trayectoria desarrollada durante varios años en televisión, teatro y cine. En medio de este contexto, su detención generó repercusión en el ambiente artístico y abrió un nuevo capítulo en la carrera del actor, mientras la Justicia avanza para esclarecer los hechos denunciados.