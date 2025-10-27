Maxi Ghione: “Extraño actuar, soy un bicho de televisión”

CARASTV

Después de más de tres décadas frente a las cámaras, Máximo Ghione confiesa que sigue sintiendo la misma adrenalina que cuando empezó. Aunque hoy viva lejos de los sets —en un pequeño pueblo santafesino donde encontró calma y salud—, el deseo de actuar permanece intacto. “Extraño actuar. Tengo ganas de volver. Soy un bicho de tele. Estoy entrenado para hacer veinte escenas por día. Eso es lo que sé hacer”, aseguró en diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS.

El actor explicó que, pese a disfrutar de su vida actual, la actuación sigue siendo su verdadera casa: “Actuar me ordena, me da sentido. En el escenario o frente a cámara soy feliz”, dijo con la convicción de quien conoce su oficio desde adentro.

Maxi Ghione habló sobre la belleza y el carisma en la actuación

Durante la charla, Ghione se mostró tan espontáneo como lúcido. Ante la pregunta sobre si su físico lo ayudó en su carrera, respondió con humor: “¿Vos me considerás un hombre lindo? Con esta panza, no sé”, bromeó. Luego reflexionó: “Tuve un 50% de suerte. Hice 44 novelas, y eso ya es mucho. El otro 50% se lo debo a la escuela briskeana y a Raúl Serrano, donde me formé durante siete años”.

Con su estilo descontracturado, agregó: “Pueden ser mis ojos, yo robo con mis ojos, que son como amarillos. Y tengo un poco de labia también. Y carisma”, dijo entre risas. Con más de 40 ficciones en su haber, Ghione dejó huella en producciones como Montecristo, Botineras, Graduados, Dulce Amor, Los vecinos en guerra y Maradona: Sueño Bendito.

Maxi Ghione y la inestabilidad del oficio

Su versatilidad lo convirtió en un actor capaz de pasar del drama a la comedia con naturalidad. También se destacó en el teatro y publicó Literatura del barro, su libro más personal. Además, su formación con Raúl Serrano y Norman Briski marcó su forma de entender la actuación. “El talento se construye. Lo que no se enseña es el carisma. Eso o lo tenés o no lo tenés”, sostuvo.

Con su habitual franqueza, el actor se refirió a los altibajos del medio, una idea que Héctor Maugeri sintetizó con humor: “Un día comés faisán y al otro día comés plumas. Un día sos un rey y al siguiente te sacaron la corona y no sos nadie”. Ghione coincidió y aseguró que esa volatilidad es parte del oficio, pero no le quita pasión: “La actuación me dio todo. Si hoy estoy lejos, es solo para volver mejor”, concluyó.