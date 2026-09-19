La historia de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé, el padre de su primera hija: "Yo tenía que aprender a respetar los tiempos de él"

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé atraviesan un momento de mucha emoción y felicidad tras convertirse en padres por primera vez de su hija Delfina. Lo cierto es que su historia de amor no fue perfecta desde un comienzo y estuvo marcada por sus propios tiempos, así lo contó la flamante mamá en una de las entrevistas que brindó durante su embarazo.

Cómo se conocieron Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé se convirtieron en padres por primera vez este sábado 19 de septiembre, con el nacimiento de su hija Delfina. La llegada de la beba coronó una historia de amor que comenzó de manera inesperada y que, durante sus primeros meses, estuvo atravesada por la espera y la paciencia.

En una entrevista con revista Para Ti, la actriz reveló que el primer encuentro entre ambos fue posible gracias a Julieta Bartolomé, quien es su amiga y prima de Tomás. En aquel momento, él estaba en pareja, pero meses más tarde y ya separado, aceptó encontrarse con la joven.

La primera conversación entre ellos tuvo lugar durante Navidad, cuando la hija de Sergio Lapegüe había pasado el almuerzo con su familia y luego se acercó a la casa de Julieta. Allí conoció a quien, con el tiempo, se convertiría en su pareja y ahora en el padre de su hija. Según contó, su primera impresión al conocerlo fue positiva: le pareció un hombre "divino" y "simpático". Poco después, además, surgió una oportunidad inesperada para volver a compartir tiempo juntos: un viaje a Punta del Este.

La historia de amor de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé, el padre de su primera hija

Para Año Nuevo, Tomás Bartolomé tenía previsto ir al país vecino junto a un amigo y decidió invitar también a Mica y a su prima Julieta. Sin embargo, ese viaje no significó el comienzo inmediato de un noviazgo. La relación avanzó de manera mucho más pausada de lo que ella había imaginado.

Mica Lapegüe recordó que durante los primeros meses estaba más involucrada emocionalmente que Tomás Bartolomé. La razón tenía que ver con que él se encontraba recién separado y necesitaba atravesar su propio proceso antes de comenzar una nueva relación.

Por eso, estuvieron cerca y se vieron durante aproximadamente nueve meses antes de formalizar el vínculo. Para ella, aquella etapa representó un importante aprendizaje personal: tuvo que dejar de lado la necesidad de acelerar los tiempos y aprender a respetar el ritmo de la otra persona. "Yo tenía que aprender a respetar los tiempos de él", reveló al medio citado.

La historia de amor de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé, el padre de su primera hija

También reconoció en la entrevista que la terapia fue importante durante ese período, especialmente para trabajar la ansiedad y comprender que una relación implica tener en cuenta las emociones y los procesos de ambos. Con el paso del tiempo, la influencer entendió que no siempre lo que uno desea o necesita coincide con el momento que atraviesa la otra persona.

La relación fue creciendo de manera gradual. Mes a mes comenzaron a hablar más, verse con mayor frecuencia y compartir cada vez más aspectos de sus vidas, hasta que finalmente pudieron darle un nombre a aquello que venían construyendo desde hace tiempo.

La historia de amor de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé, el padre de su primera hija

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé: un amor que creció con el tiempo

Una de las particularidades de la relación entre Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé es que el creador de contenidos no se caracteriza por enamorarse inmediatamente, sino por construir sus sentimientos con el paso del tiempo. En este contexto, la artista reveló que él suele transmitirle que su amor por ella continúa creciendo día a día.

Para la joven, esa forma de vincularse terminó siendo parte de lo que hizo especial el vínculo. Por otro lado, cuando le preguntaron qué había encontrado en Tomás para imaginar un proyecto de vida juntos, destacó principalmente la compatibilidad y las similitudes entre ambos. Al ser los dos del signo Leo, son muy "parecidos" e "intensos".

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé: un amor que creció con el tiempo

De esta manera, la historia de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé, el padre de su primera hija Delfina, comenzó con un encuentro casual y avanzó lentamente hasta transformarse en un proyecto de familia. La llegada de la beba representa un nuevo capítulo para la pareja, que comenzó con un vínculo marcado por los tiempos diferentes, la paciencia y el aprendizaje mutuo.