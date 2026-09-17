De Elina Costantini y Nacha Guevara a Flavia Palmiero: todas las fotos del desfile de Carla Fernández en El Malba

La Semana de la Alta Costura by Elina Costantini sumó una nueva presentación en el Malba con la participación de la diseñadora mexicana Carla Fernández, que exhibió Retrospectiva, una selección de prendas que recorre distintos momentos de su trayectoria. La propuesta reunió a invitados del mundo de la moda, el arte y el espectáculo en una noche que también estuvo vinculada a la agenda cultural del museo y a la difusión del diseño latinoamericano.

La presentación de Carla Fernández en la Semana de la Alta Costura: De Elina Costantini a Nacha Guevara

Entre los asistentes al evento estuvieron Elina Costantini, impulsora de la Semana de la Alta Costura, además de Nacha Guevara y Flavia Palmiero, quienes formaron parte de los invitados que siguieron de cerca la propuesta. La cita reunió a personalidades de distintos ámbitos en torno a una colección que buscó repasar el recorrido creativo de Carla Fernández, una referente del diseño contemporáneo de México reconocida por su vínculo con las tradiciones textiles de su país.

Nacha Guevara y Elina Costantini en el desfile de Carla Fernández

Adriana Costantini , Elina Costantini y Nequi Galotti en el desfile de Carla Fernández

Nacha Guevara , Eduardo y Elina Costantini en el desfile de Carla Fernández

Elio de Angeli, Maria Claudia Pedrayes, Adriana Costantini y Javier Iturrioz en el desfile de Carla Fernández

Flavia Palmiero en el desfile de Carla Fernández

Eduardo y Elina Constantini

Así fue el desfile de Carla Fernández para presentar Retrospectiva en el Malba

El desfile de Carla Fernández, realizado en El Malba, presentó Retrospectiva, una selección integrada por 15 prendas representativas de la carrera de la diseñadora. La propuesta funcionó como un recorrido por diferentes etapas de su trabajo, poniendo en primer plano técnicas, conceptos y referencias que se mantuvieron presentes a lo largo de los años. Nacida en Coyoacán, la diseñadora construyó una identidad creativa basada en el diálogo entre el diseño contemporáneo y los saberes artesanales de distintas comunidades.

Desfile Carla Fernández en el Malba

Desfile Carla Fernández en el Malba

Desfile Carla Fernández en el Malba

Sobre la pasarela pudieron verse piezas que reflejan esa búsqueda constante por integrar tradición e innovación. Las prendas exhibidas destacaron el valor de los procesos textiles y de los trabajos artesanales que forman parte de la cultura mexicana, una característica que atraviesa toda la obra de la diseñadora. La selección presentada en la Semana de la Alta Costura permitió observar distintas técnicas y recursos desarrollados a lo largo de su trayectoria profesional, condensados en una propuesta especialmente pensada para esta edición.

Desfile Carla Fernández en el Malba

Desfile Carla Fernández en el Malba

Desfile Carla Fernández en el Malba

La participación de Carla Fernández también adquirió relevancia por su conexión con el universo artístico de Frida Kahlo, cuya presencia tendrá un lugar destacado en la programación del Malba. En ese contexto, el desfile se integró a una agenda que vinculó moda, arte y patrimonio cultural, mientras la diseñadora acercó al público local una síntesis de su trabajo y de las tradiciones que inspiran cada una de sus colecciones.

VDV