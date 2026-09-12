A días de ser mamá por primera vez, Mica Lapegüe mostró la habitación de su beba: mural, detalles y mucha ternura

La llegada de un hijo moviliza fibras íntimas y transforma la perspectiva cotidiana por completo. En esta etapa tan especial, Mica Lapegüe transita sus últimos días de gestación con una ilusión desbordante y decide compartir con todos sus seguidores cada detalle íntimo de los preparativos para la gran bienvenida de su pequeña Delfina, un acontecimiento que paraliza de ternura a sus fanáticos.

Mica Lapegüe mostró la transformación del cuarto de Delfina

Mica Lapegüe: Un refugio soñado y pensado con el corazón

"Hay cosas que empiezan a sentirse reales cuando empezás a preparar su lugar en el mundo", reflexionó Mica Lapegüe al evidenciar cómo cada decisión estética busca construir un auténtico santuario de paz. Mica ideó una propuesta que prioriza la calidez, el diseño artesanal y los detalles personalizados para recibir a su hija de la manera más acogedora posible. El ambiente combina texturas suaves, tonos pasteles y un mobiliario funcional que anticipa un clima de absoluta armonía y bienestar.

Mica Lapegüe eligió una cuna evolutiva y un gran mural

Cada elección decorativa responde al profundo deseo de generar un entorno único, donde cada rincón respira una sensibilidad muy especial y una expectativa inmensa que contagia a todos los usuarios en las redes sociales. La minuciosa selección de los materiales y la acertada distribución del espacio demuestran una dedicación absoluta, pensada exclusivamente para asegurar el máximo confort de la beba durante sus primeros meses de vida y acompañarla de la mejor manera en su crecimiento.

Arte en las paredes y una divertida participación de Mica Lapegüe

Para la habitación de Delfi, la futura mamá buscaba "algo especial" que trascendiera la simple pintura de una pared convencional. Así convocó a una talentosa muralista que plasmó un diseño botánico de ramas delicadas y pequeñas flores rosadas que enamora a primera vista. En un divertido gesto de complicidad y juego familiar, Mica se animó a tomar los pinceles: "Al principio no me tenía nada de fe, pero después lo terminé disfrutando muchísimo", confesó entre risas, rememorando emocionada también que su abuela "pintaba increíble".

Mica Lapegüe participó de la realización del mural

Su pareja, Tomi, tampoco se quedó afuera de esta hermosa iniciativa y dejó su propia impronta en una de las ramitas del mural. Mientras trabajaban codo a codo, el entusiasmo era absoluto y compartido: "Ay, es muy lindo, por Dios", exclamó la actriz al ver cómo cobraba vida este rincón tan significativo que rinde homenaje, de alguna manera, a la veta artística de sus antepasados.

Detalles de diseño, elegancia y una espera colmada de afecto por Mica Lapegüe

El resultado final impresiona por su indiscutible delicadeza y buen gusto. El espacio cuenta con una cómoda-cambiador provista de accesorios perfectamente organizados en tonos suaves, una práctica cuna evolutiva de madera con barandas clásicas que se adapta a las distintas etapas de crecimiento de la niña, y una iluminación ambiental que realza los matices neutros del cuarto.

Cada elemento decorativo refleja fielmente la expectativa y el inmenso afecto con el que la pareja aguarda el nacimiento de su hija. La transformación de esta habitación demuestra que los preparativos previos funcionan como un ritual indispensable para conectar profundamente con la llegada de la nueva integrante.

Con el pincel aún en la memoria y el corazón desbordado de expectativas, Mica Lapegüe transita estas últimas horas con la certeza absoluta de que el hogar ya se encuentra preparado: "Ahora solo queda esperarte, mi amor, para llenarte de besos en este rincón que construimos juntos".