Las mejores fotos del cumpleaños de Sergio Lapegüe: doble festejo, torta de boca y un mensaje a días de ser abuelo

Sergio Lapegüe cumplió 62 años y recibió el cariño de sus seres queridos en una jornada muy especial. El periodista y conductor tuvo un festejo doble: con sus compañeros de Lape Club Social, el programa que conduce por América TV, y también, tuvo su festejo junto a su familia y amigos. Por otro lado, recibió varios regalos, entre ellos, una torta de Boca y un mensaje muy especial a días de ser abuelo.

Sergio Lapegüe recibió sus 62 años cargado de afecto y muchas sorpresas

En el marco del cumpleaños de Sergio Lapegüe, sus colegas del magazine de noticias matutina prepararon una mesa con distintas opciones de panadería dulces y saladas para agasajarlo. Además, le regalaron dos tortas muy especiales. Las imágenes fueron compartidas en la cuenta oficial del programa y en el perfil del conductor.

Festejo de cumpleaños de Sergio Lapegüe con el equipo de Lape Club Social//Instagram

Uno de los pasteles de cumpleaños que recibió el periodista era una camiseta de Boca Juniors, el club de sus amores, mientras que la otra fue de vainilla, crema y merengue. Desde la cuenta oficial del programa le dedicaron un breve pero afectuoso mensaje: “Feliz cumple”.

Además, Lapegüe tuvo la celebración rodeado por su familia y sus amigos. La reunión tuvo un significado especial porque coincidió con el cumpleaños de uno de sus amigos, Pablo Vitale. Ambos tuvieron sus respectivas tortas caseras de cumpleaños que, según dejó ver el periodista en las imágenes compartidas, se veían deliciosas.

Sergio Lapegüe celebró su cumpleaños número 62 con familiares y amigos//Instagram

El conductor aprovechó la ocasión para hacer una profunda reflexión sobre su vida y agradecer por todo lo que tiene. “Ya 62. Una vida hermosa vivida. Con aciertos, con errores, con aprendizajes, con diversión, con amigos de los buenos, con una hermosa familia, con un hijo que estudia lejos, con una hija que trae más felicidad y alegría a la familia. Con trabajo del que se disfruta. ¿Qué más puedo pedir? Solo salud. Eso es lo que importa”, escribió en una publicación.

En el mismo mensaje, el conductor agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo de los años y también a sus seguidores. “Gracias a todos los que estuvieron y los que están. Gracias a ustedes que, a pesar de que a muchos no los conozco, siempre son tan generosos conmigo”, expresó.

Sergio Lapegüe celebró su cumpleaños número 62 con familiares y amigos//Instagram

El periodista también destacó la coincidencia con Vitale y aseguró que compartir el cumpleaños multiplicó la alegría de la celebración. “Hoy festejé con un amigo, Pablo Vitale, que también cumplía y eso multiplicó la buena energía. Soy feliz. Bendiciones para todos”, manifestó. Finalmente, tuvo palabras especiales para su esposa y sus hijos: “Gracias, Bochi, por ser mi compañera de viaje. Gracias a Mica Lapegüe y Fran Lapegüe por enorgullecer mi vida”.

Mica Lapegüe comunicó un tierno mensaje que emocionó a Sergio Lapegüe

Por su parte, Mica Lapegüe le dedicó un tierno saludo a su papá por su nueva vuelta al sol a través de las redes sociales. La actriz publicó dos postales familiares: en una se observa al futuro abuelo besándole la panza, mientras que en la otra aparece abrazado junto a su hija.

Sergio Lapegúe abrazando a su hija Micha Lapegüe//Instagram

“Hoy cumple años Sergio Lapegüe, mi papá, mi amigo, mi compañero de todo. Qué lindo es verte feliz, qué linda es tu carcajada. Qué lindo es que seas mi papá y el abuelo de Delfi. Estoy orgullosa y agradecida. ¡Te amo! ¡Feliz cumpleaños!”, posteó Mica y el periodista respondió: "Sos todo lo que está bien. Gracias por estar siempre. Mi risa es tu risa...siempre por siempre y será la de Delfi sin dudas. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones".

Foto compartida por Mica Lapegüe en el cumpleaños de su padre Sergio Lapegüe//Instagram

De esta manera, Sergio Lapegüe celebró sus 62 años con una jornada cargada de afecto, rodeado por sus compañeros de trabajo, sus amigos, su familia, y sus seguidores quienes llenaron las redes sociales de felicitaciones y buenos deseos Además, el conductor vivió este festejo con la emoción de convertirse próximamente en abuelo.