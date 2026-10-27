La historia de Omar y Griselda, los papás de Soledad Pastorutti: su gran cambio de vida, el apoyo a sus hijas y su difícil presente

Omar Pastorutti y Griselda Haydeé Zacchino construyeron su historia familiar en Arequito, Santa Fe, donde criaron a sus hijas Natalia y Soledad Pastorutti. Él trabajó durante décadas como mecánico, mientras que ella se desempeñó como profesora de danza. Con el tiempo, la música se convirtió en una parte fundamental de la vida familiar y, especialmente, en el camino profesional de las dos hermanas, que contaron con el apoyo de sus padres desde muy chicas.

Natalia y Soledad Pastorutti junto a su madre, Griselda

Hoy, la familia atraviesa un momento delicado por el deterioro cognitivo de Omar, una situación que la intérprete decidió compartir públicamente al presentar su nuevo álbum, Vale la pena. "Mi viejo ya no sabe quién es él ni quién soy yo", contó la cantante, al explicar el difícil proceso que vivió mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo.

Quiénes son Omar y Griselda, los padres de Soledad Pastorutti

La historia de Omar y Griselda está ligada a Arequito, el pueblo santafesino donde formaron su familia. Omar se dedicó a la mecánica y mantuvo su taller durante décadas, mientras que Griselda trabajó como profesora de danza. Juntos criaron a Natalia y Soledad Pastorutti en un entorno donde el folklore y la música estuvieron presentes desde la infancia.

Soledad y Omar Pastorutti

Omar tuvo un papel especialmente activo en los comienzos musicales de las dos hermanas. Cuando Soledad era chica, la llevaba a festivales y peñas de localidades cercanas, incluso cuando debía esperar hasta altas horas de la noche para que llegara su turno de subir al escenario. Años más tarde, durante una recorrida por Arequito para el programa Camino a casa, junto a Cristina Pérez, la cantante volvió al taller de su padre y recordó aquellos primeros años.

El apoyo de sus padres y el esfuerzo que impulsó la carrera de Soledad Pastorutti

La confianza de Omar en sus hijas se reflejó en decisiones concretas. Soledad Pastorutti recordó que su padre fue quien más creyó en ellas desde el principio y que llegó a pedir vehículos prestados para llevarlas a distintos lugares donde pudieran presentarse: "Él fue el único que confió en nosotras desde el principio por su convencimiento. Pidió hasta autos prestados para llevarnos a lugares", contó al recordar el acompañamiento que recibió durante su infancia y adolescencia.

Natalia junto a su padre Omar y Soledad Pastorutti

Uno de los episodios que mejor refleja el compromiso de Omar ocurrió cuando la artista firmó su contrato discográfico con Sony Music. Según recordó la cantante en diciembre de 2024, el acuerdo establecía que debían venderse 5.000 copias de su primer álbum, Poncho al viento, para mantener el contrato. Frente a esa condición, su padre pidió dinero prestado, viajó a Buenos Aires en un Fiat Uno y compró discos que después se ocupó de distribuir en estaciones de servicio y disquerías. "Mi papá leyó en el contrato que había que vender 5 mil discos para mantener el acuerdo", relató en La Divina Noche de Dante.

El difícil presente de Omar y la canción con la que Soledad Pastorutti lo homenajeó

En la actualidad, la familia enfrenta una realidad diferente. Soledad Pastorutti contó que el deterioro cognitivo de su padre fue un proceso largo y difícil de asimilar, que incluso llegó a afectarla físicamente mientras debía continuar con sus compromisos profesionales. La cantante explicó que hubo momentos en los que se quedaba sin voz por la emoción, pero sentía que debía seguir adelante con su trabajo.

Soledad Pastorutti junto a su padre Omar

En ese contexto nació "Mi refugio", la canción que incluyó en Vale la pena para agradecerle por el lugar que ocupó en su vida. Al hablar de su padre, Soledad Pastorutti lo definió como un hombre que le dio libertad para elegir su camino y que siempre confió en sus hijas. "Es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde yo quisiera", expresó. También recordó la importancia de su familia y el vínculo que mantuvieron los cuatro, junto a su mamá y su hermana. El tema se convirtió así en una forma de reconocer el acompañamiento de Omar, incluso en un momento en el que la enfermedad dificulta que pueda comprender plenamente ese agradecimiento.