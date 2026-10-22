Soledad Pastorutti, a los 46 años: “Mi viejo ya no sabe ni quién soy”

Soledad Pastorutti compartió una de las experiencias más difíciles de su vida personal al hablar sobre la enfermedad de su papá, Omar. En una entrevista con Radio Mitre, la artista expresó la tristeza que le provoca la situación y recordó cómo fue atravesar el proceso de comprender lo que estaba sucediendo con él, mientras intentaba continuar con sus compromisos profesionales.

Soledad Pastorutti

La cantante también contó que ese momento inspiró una canción de su disco Mi Refugio, dedicada especialmente a su padre. A través de ese tema, encontró una manera de agradecerle por el acompañamiento que le brindó desde sus primeros pasos artísticos y por la libertad que le dio para construir su propio camino.

El difícil momento que atraviesa Soledad Pastorutti con su papá

Durante la conversación, Soledad Pastorutti habló de Omar, su papá, y de lo que significó para ella comenzar a comprender lo que estaba sucediendo: "Mi viejo ya no sabe quién es ni sabe quién soy yo", expresó al referirse a la situación que atraviesa. Sus palabras reflejaron la dimensión personal de un proceso que también tuvo consecuencias en su vida cotidiana y profesional.

"Fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando, de quedarme totalmente sin voz, pero tener que seguir trabajando a pesar de eso", contó. La artista describió así un período complejo, en el que debió continuar con sus compromisos laborales mientras intentaba asimilar la situación familiar.

La canción que Soledad Pastorutti le dedicó como agradecimiento

El proceso que atravesó con su papá quedó plasmado en Mi Refugio, el tema que da nombre a su disco y que Soledad Pastorutti decidió dedicarle a Omar. La cantante explicó que la canción nació de la necesidad de agradecerle por todo lo que hizo por ella y por su hermana Natalia a lo largo de sus vidas. La interpretación estuvo atravesada por una experiencia personal que le resultaba difícil de procesar.

Soledad Pastorutti le dedicó una canción a su papá

"La canción la grabé una sola vez, una sola vez. Es el demo, de hecho lo que quedó es el demo", reveló. Según explicó, trabajó frase por frase, con cortes durante la interpretación, hasta completar una versión que terminó siendo la definitiva. También contó que volvió a escucharla cuando tuvo que hacer el video, una experiencia movilizadora porque aparecía frente a cámara mostrando una vulnerabilidad que no solía compartir públicamente. "Uno siempre oculta la vulnerabilidad y siempre se sube al escenario a comerse todo", reflexionó, aunque sintió que su papá merecía ese agradecimiento.

Omar, el papá que impulsó la carrera de Soledad Pastorutti

Mucho antes de que Soledad Pastorutti se convirtiera en una figura popular, su papá, ya cumplía un papel decisivo en su recorrido musical. Mientras trabajaba como mecánico, acompañaba a sus hijas en sus primeras presentaciones y buscaba oportunidades para que pudieran mostrar su talento. Su apoyo también quedó ligado a algunos de los símbolos más reconocidos de la artista.

Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti también recordó la unión que siempre caracterizó a su familia: "Yo soy la cara más visible de la familia, pero en mi familia siempre fuimos los cuatro como muy unidos: mi mamá, mi papá, mi hermana y yo". En ese presente, una de las cosas que más tristeza le provoca es pensar cuánto disfrutaría su papá de sus nietos y de todo lo que sucede en sus vidas. Así, Mi Refugio se convirtió en una forma de reconocer el lugar que Omar ocupó en su historia y de agradecerle por haberla acompañado desde el comienzo.