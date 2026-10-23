Soledad Pastorutti habló de la dura enfermedad de su papá y conmovió con su relato

En el marco del lanzamiento de su nuevo disco “Vale la pena”, Soledad Pastorutti no escondió el duro momento que está atravesando por el deterioro de salud de su padre Omar, a quien le dedicó una canción “Mi refugio” que forma parte de su reciente trabajo. La cantante abrió su corazón y dio detalles de la enfermedad de su papá. Además, reveló cómo fue la reacción él al escuchar el tema.

Soledad Pastorutti rompió el silencio y dio detalles del drama que atraviesa su papá

El disco, que reúne diez temas inéditos y coincide con sus 30 años de trayectoria, permitió a Soledad Pastorutti repasar distintos momentos de su vida. Sin embargo, fue al referirse a la salud de su papá cuando la presentación adquirió un tono más emotivo. Según explicó, Omar Pastorutti atraviesa un deterioro cognitivo que modificó la relación cotidiana entre ambos y que representa un desafío doloroso para toda la familia.

Soledad Pastorutti y su papá Omar Pastorutti//Instagram

Soledad contó que durante mucho tiempo le costó comprender la situación y aceptar los cambios que comenzaron a manifestarse. Actualmente, su padre ya no la identifica de manera habitual, una realidad que la cantante describió con crudeza en una entrevista con Marcelo Bonelli en Radio Mitre: “Mi viejo ya no sabe quién es ni sabe quién soy yo”.

En ese contexto nació la canción “Mi Refugio”, su nuevo corte y reveló que no fue fácil grabarla y que es una composición que no busca relatar la enfermedad, sino recuperar la historia compartida y agradecerle a papá por el lugar que ocupó en su vida. “Y fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando, de quedarme totalmente sin voz, pero tener que seguir trabajando a pesar de eso. Entonces fue un proceso, y la canción la grabé una sola vez, una sola vez, es el demo de hecho lo que quedó es el demo, grabé frase por frase porque íbamos cortando, pero bueno, necesitaba agradecerle”, sostuvo la artista.

Soledad Pastorutti, Natalia Pastorutti y Omar Pastorutti//Instagram

Durante la charla, Soledad Pastorutti definió la canción como un gesto de amor para Omar. También resaltó que su papá siempre le permitió construir su propio camino, sin imponer decisiones ni límites sobre su carrera. “Me dio la libertad de volar por donde quisiera. Por eso me da mucha pena lo que está pasando porque sería un tipo que en la actualidad disfrutaría mucho de sus nietos, de lo que está pasando”, confesó.

En esta línea, remarcó que su padre fue un hombre justo con sus dos hijas y que la familia mantuvo siempre un vínculo muy estrecho. “No solo que confió en sus hijas, porque ha sido un padre muy justo con las dos también Yo soy la cara más visible de la familia, pero en mi familia siempre fuimos los cuatro como muy unidos, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo”, indicó.

Soledad Pastorutti contó la inesperada reacción que tuvo su papá en medio de su enfermedad: "Lloró, lloró y lloró"

También, en la conferencia de prensa del lanzamiento de su nuevo disco, Soledad Pastorutti recordó uno de los momentos más conmovedores que ocurrió cuando le hizo escuchar la canción a Omar. Soledad relató que no sabe cuánto pudo comprender de la letra, pero que él reaccionó a pesar de su condición. “Es un hermoso mimo para mi viejo, que quizás hoy, no entiende exactamente lo que quiere decir. La escuchó yo no sé qué entendió pero lloró, lloró y lloró”, reveló.

Soledad Pastorutti y su papá Omar Pastorutti//Instagram

A pesar de esa preocupación, la artista se quedó con un detalle de la reacción de su papá. “Yo siento que la vida tiene eso. Incluso en los momentos más complejos hay que sacar lo que uno expresa. Y yo creo que él entendió un poco…o sea primero reconoció mi voz, lo que no es poca cosa y segundo, entendió un poco”, reveló.

Con "Vale la pena", Soledad Pastorutti no solo celebra tres décadas de carrera. También comparte una historia íntima y transforma el dolor en una expresión de gratitud. “Mi Refugio” representa así un reconocimiento a Omar, a su amor incondicional y a la libertad con la que acompañó los sueños de su hija.