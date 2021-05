Horacio Cabak salió a defender a la azafata influencer señalada como su amante

Horacio Cabak defendió a Mariana, la azafata conocida como Hiperdensa y AzafataBlonde, en sus redes sociales. La mujer en cuestión es señalada como la amante del conductor, por su ex esposa, Verónica Soldato.

Ángel de Brito habló del tema al contar que la azafata “es la que la mujer de Cabak sospechaba. Sospechaba de Rocío Oliva, pero la misma Verónica Soldato me dijo que no tiene pruebas, pero sospechaba del trato entre ellos. Así que Rocío, tranquilita”.

“Hablé de la azafatra del whisky, Mariana, azafata de Aerolíneas. Le pregunté a Cabak puntualmente por esta chica”, confesó el periodista.

El conductor de LAM aseguró: “Cabak dijo de Hiperdensa, porque le pregunté por lo del whisky, y literalmente dice ‘lo de la azafata sólo es la charla de Twitter del whisky de Twitter. Una joda a Malaspina y su millón de likes’”.

“Terminó con una marca de whisky mandándole una botella a la casa. No hay nada ahí. La están triturando”; reprodujo la voz de Horacio.

Ángel contó que luego en el chat por WhatsApp “le dije a Cabak por qué no le pedís que hable porque lo mejor era que aclarara todo”.

“Me hacés un favor gigante si lo aclarás vos, no sé por qué no lo aclara ella. No estoy ahora como para hablarle por Twitter, te imaginarás”, finalizó el mensaje de Cabak.

Conocé a la Azafata que conquistó a Horacio Cabak y a otros famosos

Angel de Brito entrevistó a Verónica Soldato, ex pareja de Horacio Cabak, la mujer que por 27 años fue la esposa del conductor hasta que salió a decir en la televisión que él le había sido infiel con varias mujeres. A una de ellas la definió como "La azafata" debido a su alter ego en la red social Twitter: "AzafataBlonde", es decir "Azafata rubia".

Según se pudo constatar, la información es verdadera y hubieron acciones a la vista de todos, en donde Cabak y la muchacha se mandaban todo tipo de mensajes. La historia comenzó cuando ella escribió: "cuántos likes para que Horacio Cabak me invite a tomar un wiskie", él contestó "5.000" y desde ese momento comenzó un supuesto intercambio entre ambos.

Entre frases, beboteos y likes, ambos construyeron una relación mediante las redes sociales. "Esos likes y esos mensajes con esa mina son una falta de respeto, y aunque sólo signifique un jugueteo, deja mucho que desear", le escribió Soldato a Ángel de Brito.

"La mujer de 40 años, efectivamente es azafata, estaba casada con un piloto, pero se separó y trae productos de Miami que acá vende a quienes se lo encargan. Podríamos decir que es bagallera. Se llama Mariana y le dicen Malu", setenció Yanina Latorre.

Para cerrar el tema, De Brito sumó como información que la azafata también enamoró a otros famosos: "Salió con Matías Alé. Y hay un periodista que estaba casado pero ya no está dando vueltas alrededor".