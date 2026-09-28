¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de septiembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El lunes arranca con mucha energía y ganas de ir por todo. En el trabajo, vas a sentir que es un buen momento para tomar la iniciativa y poner en marcha esos proyectos que venías postergando. En el amor, una charla sincera puede ayudarte a despejar dudas. Si estás soltero, una persona inesperada podría llamar tu atención.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La jornada te invita a bajar un cambio y pensar bien antes de tomar decisiones importantes. En lo laboral, puede aparecer una propuesta que necesite ser analizada con calma. En el plano sentimental, vas a valorar especialmente la tranquilidad y la seguridad que te brinda una relación estable. Evitá cargar con problemas que no son tuyos.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Vas a tener un lunes ideal para comunicarte, hacer contactos y avanzar con conversaciones pendientes. Una noticia puede modificar tus planes para los próximos días. En el amor, tu espontaneidad va a jugar a favor y puede generar un acercamiento inesperado. Ojo con decir algo impulsivamente y después arrepentirte.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El comienzo de la semana puede encontrarte más sensible de lo habitual. Es un buen momento para escuchar lo que necesitás y no dejar tus emociones en segundo plano. En el trabajo, tratá de no tomarte como algo personal una crítica o diferencia de opinión. En el amor, una muestra de cariño puede cambiar por completo tu día.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El lunes te encuentra con confianza y determinación. Vas a estar dispuesto a defender tus ideas y ocupar el lugar que te corresponde, aunque será importante no confundir seguridad con imponerte sobre los demás. En el amor, una conversación puede marcar un antes y un después. Si estás solo, alguien podría acercarse de manera sorpresiva.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La organización va a ser tu gran aliada durante esta jornada. Vas a poder resolver varias cuestiones pendientes si evitás querer hacer todo al mismo tiempo. En el ámbito laboral, tu capacidad para prestar atención a los detalles será muy valorada. En el amor, dejá un poco de lado las exigencias y permitite disfrutar más del momento.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El lunes puede traerte decisiones que venías esquivando. Vas a necesitar encontrar un equilibrio entre lo que querés y lo que esperan los demás. En el trabajo, una conversación puede abrirte una nueva posibilidad. En el amor, es un buen día para hablar desde la honestidad y dejar atrás viejos malentendidos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición va a estar especialmente activa durante este lunes. Si algo no termina de convencerte, prestale atención a esa sensación antes de avanzar. En lo laboral, puede surgir una oportunidad que te obligue a salir de tu zona de confort. En el amor, la intensidad estará presente, pero tratá de evitar los celos o las discusiones innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El inicio de la semana llega con ganas de movimiento y de romper con la rutina. Una propuesta o invitación puede entusiasmarte más de lo que imaginabas. En el trabajo, vas a tener buenas ideas, aunque será importante acompañarlas con organización. En el amor, una salida o encuentro puede convertirse en el comienzo de algo interesante.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Vas a arrancar la semana concentrado en tus objetivos. El esfuerzo que venís haciendo puede empezar a mostrar resultados, aunque todavía haya cuestiones por resolver. En el amor, alguien cercano puede necesitar que bajes un poco las defensas y muestres lo que sentís. No todo tiene que estar bajo control.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

El lunes puede sorprenderte con un cambio de planes que, lejos de perjudicarte, termine abriendo una nueva posibilidad. En el trabajo, animate a plantear una idea diferente: tu creatividad puede ser tu mejor herramienta. En el amor, una conversación inesperada puede generar una conexión especial.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad y la intuición van a marcar tu jornada. Vas a estar especialmente atento a los gestos y palabras de quienes te rodean. En el ámbito laboral, tratá de mantener los pies sobre la tierra y no dejarte llevar por preocupaciones antes de tiempo. En el amor, es un buen día para expresar lo que sentís sin vueltas.