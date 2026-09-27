La romántica carta de Pedro Rosemblat a Lali Espósito tras su show en River: "Llegué tarde a la obra"

Lali Espósito cerró su gira No vayas a atender cuando el demonio llama con una nueva presentación en el estadio de River Plate. Este sábado 26 de septiembre, la artista realizó su tercer show en el Monumental y completó una etapa que incluyó cinco presentaciones en Vélez y tres en River, además de llevar su espectáculo por distintas ciudades de Argentina, Uruguay y España. Como era de esperarse, estuvo acompañada por su novio, Pedro Rosemblat.

La noche contó con invitados como Miranda, Dillom, Marilina Bertoldi y Tini Stoessel, quien apareció vestida de novia junto a Lali para interpretar “Like a Virgin”, de Madonna y "1amor". Ambas hicieron referencia a sus respectivos casamientos durante la presentación y su aparición conjunta rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales. Meses atrás, la autora de Fanático había aclarado que no tenía ninguna colaboración musical preparada junto a Tini, algo que hizo todavía más inesperada su presencia.

Los preparativos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat para su casamiento

Entre las miles de personas que estuvieron en el estadio también se encontraba Pedro Rosemblat, quien se prepara para casarse con la cantante. Lali Espósito y el comunicador anunciaron a comienzos de 2026 que contraerán matrimonio. Desde entonces comenzaron a circular distintas versiones sobre la boda, aunque ambos eligieron mantener buena parte de los preparativos dentro de la intimidad.

La noche anterior al recital, Rosemblat visitó Otro día perdido (eltrece), el programa conducido por Mario Pergolini, y habló sobre el tema. El conductor descartó la posibilidad de realizar una celebración multitudinaria y explicó que imaginan un encuentro íntimo, rodeados principalmente por familiares y amigos.

Lali y Pedro Rosemblat eligieron mantener buena parte de los preparativos dentro de la intimidad (Instagram)

La aclaración surgió frente a las especulaciones sobre una posible fiesta que reuniera a figuras provenientes de los diferentes ámbitos en los que se mueven ambos. El conductor de Gelatina se encargó de bajar esas expectativas y dejó en claro que la intención de la pareja es compartir la celebración con su círculo más cercano.

Durante la entrevista también se refirió a la exposición que atraviesan desde que confirmaron su relación y a la decisión de preservar determinados aspectos del vínculo lejos de la mirada pública. El joven puso especialmente el foco en la intimidad como uno de los puntos que buscan conservar pese al interés que genera la pareja. Horas después de esas declaraciones, el conductor estuvo entre el público del Monumental. Desde allí presenció la última fecha de la gira y, una vez terminado el espectáculo, decidió compartir un video acompañado por una extensa carta dedicada a la cantante.

La romántica carta de Pedro Rosemblat a Lali Espósito tras su show en River

Pedro comenzó su publicación aclarando que el video que había grabado no conseguía reflejar el despliegue de la cantante sobre el escenario. A partir de allí, destacó el manejo de Lali Espósito de cada detalle del espectáculo y la relación que mantiene con el equipo que trabaja a su lado.

La romántica carta de Pedro Rosemblat a Lali (Instagram)

Para describirla arriba del escenario, utilizó una particular expresión: “Se lo devora como si fuera un caramelo”. La frase apareció dentro de un mensaje centrado principalmente en la faceta profesional de su pareja y en aquello que observó durante el recital. También mencionó el cariño que, según su mirada, existe entre la artista, su equipo y las personas que fueron a verla a River. En su publicación hizo referencia a las 80.000 personas que asistieron al Monumental y las comparó con quienes acompañan diariamente a la cantante detrás del escenario.

Después repasó algunas cifras de su trayectoria: sus 34 años, 25 de carrera, ocho estadios de fútbol y más de 500.000 entradas, números que el mismo enumeró en su carta para poner en dimensión el camino recorrido por Lali. Sin embargo, para él hay una parte de lo que genera la artista que no puede explicarse a través de esas cifras. Esa reflexión dio paso al tramo más personal del mensaje, cuando dejó de detenerse únicamente en su carrera y habló sobre el tiempo que transcurrió antes de conocerla.

“Qué tarde llegué a la obra de Lali, ¡cuántos shows me perdí!”, reconoció. La frase estuvo acompañada por una mirada hacia el futuro: lejos de quedarse en los recitales que no pudo presenciar, celebró la posibilidad de estar presente en todos aquellos que todavía quedan por delante.

De esta manera, el mensaje combinó la admiración del conductor por la carrera de su actual pareja con una reflexión sobre su propia relación. En lugar de detenerse únicamente en su noviazgo, eligió destacar el trabajo que existe detrás de sus presentaciones y el recorrido que realizó antes de que sus caminos se cruzaran.

Pedro Rosemblat terminó la carta con una declaración breve hacia su futura esposa: “Te amo y te admiro enana faquera”. La publicación llegó horas después del tercer River de Lali Espósito y del último show de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama.