Gustavo Garzón: “Yo a los 32 años me quedé solo con tres hijos. Sin padre, sin madre, sin mujer”

Gustavo Garzón construyó una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, pero buena parte de su historia también estuvo atravesada por su experiencia como padre. A lo largo de los años, el actor habló en distintas oportunidades sobre su familia y sobre el proceso personal que transitó junto a sus hijos.

A sus 71 años, mantiene una relación especialmente cercana con Juan, Mariano, Tamara y Joaquín, y actualmente disfruta también de su faceta como abuelo. Sin embargo, llegar a este presente implicó atravesar una etapa particularmente compleja cuando tenía poco más de 30 años, en medio de uno de los momentos de mayor actividad de su carrera.

La historia familiar de Gustavo Garzón y sus cuatro hijos

Su primera familia la formó junto a Alicia Zanca, con quien tuvo a Juan, Mariano y Tamara. Los mellizos nacieron con síndrome de Down y su llegada llevó a Gustavo Garzón a transitar un proceso de aprendizaje que, con los años, también tendría influencia sobre algunos de sus proyectos profesionales.

Gustavo Garzón construyó una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro (Instagram)

El actor contó en distintas oportunidades que necesitó tiempo para modificar algunas de las expectativas que había construido alrededor de la paternidad. El vínculo con Juan y Mariano fue cambiando a medida que encontró nuevas maneras de acompañarlos, comunicarse con ellos y reconocer sus intereses.

El arte terminó ocupando un lugar importante en ese recorrido. Los hermanos encontraron en el teatro, la música y el movimiento diferentes formas de expresión, mientras su padre comenzó a acercarse a proyectos vinculados con la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Años después, esa experiencia se trasladó a Down para arriba, el documental que él mismo dirigió y estrenó en 2019 a partir de su acercamiento al trabajo teatral realizado con actores con síndrome de Down.

Con el paso del tiempo, la familia se amplió. El intérprete tuvo a Joaquín durante su posterior relación con Ruth Alfie y, más recientemente, se convirtió en abuelo de Miranda, hija de Tamara. Esa nueva etapa también le permitió volver sobre su propia experiencia como padre desde otra perspectiva. Pero detrás de ese presente existe un período de su vida que todavía recuerda por la cantidad de acontecimientos que debió afrontar prácticamente al mismo tiempo.

Gustavo Garzón junto a su familia (Instagram)

El difícil momento que Gustavo Garzón atravesó a los 32 años

En una entrevista que brindó para el programa Con Todo Respeto (Canal 9), Gustavo Garzón sintetizó la dimensión de lo ocurrido con una contundente declaración: “Yo a los 32 años me quedé solo con tres hijos. Sin padre, sin madre, sin mujer”. La frase remite a una sucesión de cambios que comenzó cuando tenía 31 años y nacieron Juan y Mariano. Apenas cinco meses después murió Jack, su padre. Al año siguiente llegó Tamara y, poco tiempo más tarde, se produjo la separación de Alicia Zanca. Luego falleció Edith, su madre.

En un período muy breve se encontró entonces con tres chicos pequeños, separado de su pareja y sin sus padres. A ese escenario se sumaba una carrera que atravesaba un momento de enorme actividad y que le demandaba jornadas laborales de alrededor de 14 horas diarias. Con los años pudo dimensionar de otra manera todo lo sucedido. El ritmo de trabajo y las responsabilidades familiares habían hecho que durante aquel momento prácticamente no pudiera detenerse a procesar los cambios que se acumulaban en su vida.

El intérprete también aclaró posteriormente que su separación de Alicia Zanca no implicó un alejamiento de sus hijos. La relación de pareja había terminado, pero continuó involucrado en la crianza. Aquellos años terminaron influyendo incluso en su recorrido profesional. Según explicó, comenzó a percibir cambios en los personajes para los que era convocado y relacionó esa transformación con las nuevas responsabilidades y experiencias que había atravesado fuera de los escenarios.

Décadas después, Gustavo Garzón puede observar aquella etapa desde un presente completamente diferente. Su vínculo con sus hijos, la llegada de su nieta y los proyectos que desarrolló alrededor del arte y la inclusión forman parte de un recorrido que tuvo uno de sus momentos determinantes cuando, con apenas 32 años, debió afrontar una profunda transformación familiar.