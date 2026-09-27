Juli Poggio abrió las puertas de su casa y mostró su cocina: muebles de mármol, lámparas colgantes y mini anafe

Julieta Poggio consolida un estilo muy personal que se refleja tanto en sus elecciones de moda como en los espacios que habita. Lejos de los formatos tradicionales, la influencer muestra cada rincón de su hogar a través de sus redes sociales, generando tendencia y despertando la curiosidad de sus seguidores. Con una impronta que combina la estética moderna con la comodidad cotidiana, cada detalle de su casa capta la atención del universo de la decoración y anticipa su próxima participación en MasterChef, el certamen de cocina que empieza mañana por Telefe.

La cocina de Juli Poggio

Juli Poggio: Mármol, grifería en tendencia y detalles en tono rosado

La cocina de Juli Poggio se convierte en el auténtico corazón de la casa gracias a una materialidad muy cuidada que prioriza la luminosidad y el orden visual. Las mesadas amplias y los revestimientos de pared simulan la textura del mármol, un material que nunca pasa de moda y que aporta amplitud a todo el ambiente. Sobre esta superficie se destaca una bacha de diseño moderno junto a una grifería de alta gama en color negro mate, logrando un contraste sofisticado y actual.

Juli Polio elige tonos neutros y mármol

Los espacios de almacenamiento combinan alacenas cerradas en blanco puro con estantes flotantes abiertos que exhiben vajilla cuidadosamente seleccionada. Estos estantes presentan un sutil tono rosado en su interior y en los tabiques, un guiño estético que aporta calidez y suaviza la transición hacia los muebles de guardado.

Frascos organizadores con tapas metálicas, botellas de vidrio reutilizables con detalles en dorado, bandejas de apoyo y accesorios perfectamente ubicados completan un sector donde la funcionalidad convive con la prolijidad visual y el cuidado por la estética.

La grifería moderna de la cocina de Juli Poggio

Juli Poggio elige iluminación sofisticada y un mini anafe pensado para el entrenamiento culinario

El comedor diario y la zona de cocción mantienen la misma línea de diseño interior, donde cada elemento cumple una doble función: decorar y resultar útil en el día a día. Del cielo raso se suspenden delicadas lámparas colgantes con esferas de vidrio transparente que otorgan amplitud y un aire contemporáneo a todo el espacio. Este sistema de iluminación resalta los volúmenes y genera una atmósfera cálida, ideal tanto para recibir visitas como para disfrutar de una rutina relajada en casa.

Juli Poggio eligió lámparas colgantes para su cocina

Además, la cocina incorpora un práctico mini anafe integrado junto a electrodomésticos compactos de última generación. Este sector cobra especial relevancia frente al inminente desembarco de Juli Poggio en MasterChef, ya que la joven ensaya sus habilidades culinarias y experimenta con nuevas recetas en un entorno cómodo y estético. Con una organización impecable y los utensilios siempre a la mano, el espacio demuestra que el buen gusto y la practicidad pueden convivir en armonía.