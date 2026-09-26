¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 26 de septiembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 26 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El sábado te encuentra con mucha energía y ganas de cambiar de aire. Un plan que aparece a último momento puede terminar siendo lo mejor del día.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Vas a necesitar bajar un poco el ritmo y disfrutar de lo simple. Una conversación pendiente puede darse de manera mucho más natural de lo que imaginabas.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día ideal para encuentros, mensajes y reencuentros inesperados. Alguien puede sorprenderte con una propuesta que despierta tu curiosidad.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones estarán más presentes de lo habitual. Es un buen momento para acercarte a alguien con quien sentís que quedó algo por decir.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu magnetismo estará especialmente fuerte y vas a llamar la atención sin proponértelo. En lo afectivo, puede aparecer una señal que estabas esperando.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Después de días de muchas obligaciones, el sábado invita a aflojar. Permitirte improvisar un poco puede llevarte a vivir un momento especial.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Con el Sol transitando tu signo, recuperás entusiasmo y seguridad para encarar una nueva etapa. Una decisión personal empieza a verse mucho más clara.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Algo que venías guardando puede finalmente salir a la luz. Decir lo que sentís traerá alivio y también podría cambiar la dinámica de un vínculo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Se activa tu costado más sociable y aventurero. Una salida, invitación o encuentro inesperado puede alterar para bien los planes del fin de semana.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Vas a sentir la necesidad de ordenar algunas cuestiones antes de poder relajarte. Una vez resueltas, llega un sábado mucho más liviano y disfrutable.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una idea diferente comienza a entusiasmarte y puede convertirse en un proyecto concreto. En el amor, evitá sacar conclusiones antes de escuchar la otra versión.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu intuición estará especialmente afinada y vas a percibir cosas que otros no dicen. El sábado favorece los encuentros íntimos y las conversaciones profundas.