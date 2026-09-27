Nicolás Cabré cumplió un gran deseo en Berlín acompañado por Rocío Pardo y Rufina: "Tengo esa medalla que tanto soñé"

Nicolás Cabré atravesó los últimos meses con un objetivo personal que lo acompañaba desde hacía varios años. Sin embargo, el camino estuvo lejos de resultar como esperaba: distintas lesiones complicaron su preparación y lo llevaron a afrontar uno de los momentos más importantes de su recorrido deportivo sin haber podido entrenar con normalidad.

Este fin de semana, el actor viajó a Berlín acompañado por Rocío Pardo y Rufina, quienes estuvieron a su lado durante esta etapa. En la capital alemana afrontó una de las pruebas más importantes de su recorrido como corredor y, pese a las dificultades físicas que había acumulado durante el año, vivió una jornada que terminó teniendo un significado especial.

El gran deseo que Nicolás Cabré cumplió en Berlín

Después de recorrer los 42,195 kilómetros de la Maratón de Berlín, Nicolás Cabré consiguió la Six Star Finisher, la distinción que reciben los corredores que completan las seis competencias que integran el circuito Abbott World Marathon Majors.

Nicolás Cabré y su vínculo con las competencias deportivas (Instagram)

“Fue un año duro donde todo me pegó en el cuerpo, me lesioné por todos lados, casi no pude entrenar, pero igual la terminé”, expresó en la publicación con la que compartió su alegría. Acto seguido, dimensionó cuánto tiempo había esperado ese momento: “Y así después de 8 años tengo esa medalla que tanto soñé”.

Para alcanzar esta distinción tuvo que completar las seis maratones originales del circuito Abbott World Marathon Majors: Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Un día antes de la carrera, el actor ya había dejado en evidencia la importancia que tenía este desafío para él. Durante su paso por el espacio dedicado a esta competencia, encontró su nombre en el mural destinado a los participantes que buscaban completar el circuito en esta edición.

Tras cruzar la meta, el actor mostró en las imágenes la medalla que había ido a buscar a Berlín. El momento adquirió todavía mayor relevancia teniendo en cuenta los inconvenientes físicos que condicionaron su preparación durante los últimos meses.

El agradecimiento de Nicolás Cabré a Rocío Pardo y Rufina

La celebración también tuvo un componente familiar. Rocío Pardo, su esposa, y Rufina, su única hija, ocuparon un lugar especial en las palabras de Nicolás Cabré, que eligió agradecer públicamente el acompañamiento que recibió durante el proceso.

“Tengo que agradecerle a mis amores, Rocío Pardo y Rufina Cabré, por estar siempre ahí y ser todo en mi vida”, escribió en Instagram luego de completar la carrera. Su mensaje continuó con una mención especial para Leonardo Graneros, a quien reconoció por brindarle las herramientas y los consejos necesarios para llegar hasta ese momento. También agradeció a Oscar García, Go Team Pilar, Maru Miñones y Asics Argentina.

Rocío Pardo fue el acompañamiento de Nicolás Cabré en todo este proceso (Instagram)

Sus amigos y quienes lo alentaron durante el proceso tampoco quedaron afuera de la dedicatoria. “Gracias a todos los que siempre están. Mis amigos y todos los que me tiran la mejor”, agregó antes de resumir su felicidad por el objetivo alcanzado.

El difícil camino de Nicolás Cabré hasta la Maratón de Berlín

El running ocupa desde hace años un lugar importante en la vida de Nicolás Cabré. Su participación en diferentes competencias internacionales le permitió avanzar progresivamente hacia este desafío running hasta llegar a la carrera que necesitaba completar en Alemania. Uno de esos pasos tuvo lugar en marzo de 2025, cuando participó de la Maratón de Tokio. Aquella prueba formó parte del camino que finalmente pudo concluir en Berlín.

El running ocupa un lugar importante en la vida de Nicolás Cabré (Instagram)

Esta vez, sin embargo, el panorama previo fue diferente. El propio actor reconoció que los problemas físicos limitaron considerablemente sus posibilidades de entrenar y que las lesiones se sucedieron durante el año. Aun así, decidió presentarse y afrontar los más de 42 kilómetros.

“Sueño cumplido”, escribió para cerrar su publicación. De esta manera, Nicolás Cabré completó en Berlín un desafío que perseguía desde hacía ocho años y pudo celebrar la obtención formal de la Six Star Finisher acompañado por sus compañeras de vida: Rocío Pardo y Rufina.