¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 25 de septiembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 25 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Una conversación pendiente puede destrabar una situación que venía generando tensión. Elegir bien las palabras será clave para terminar el día con mayor tranquilidad.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El viernes trae movimiento y algunos cambios de último momento. Aunque al principio incomoden, pueden abrir una posibilidad interesante que no estaba en tus planes.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Vas a estar especialmente comunicativo y con ganas de reencontrarte con personas que extrañabas. Una noticia inesperada puede cambiar el ánimo de la jornada.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Es momento de bajar un poco las exigencias y disfrutar de lo conseguido. Alguien cercano tendrá un gesto que te hará sentir acompañado y valorado.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu presencia no pasará inadvertida y será un buen día para mostrar una idea, tomar la iniciativa o animarte a decir aquello que venías guardando.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Después de días intensos, comienza a ordenarse una situación que te preocupaba. El viernes invita a resolver lo necesario y reservar tiempo para disfrutar.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Una jornada favorable para los vínculos, los encuentros y las decisiones personales. Algo que parecía confuso empieza a mostrarte con claridad qué camino querés tomar.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición estará especialmente despierta y puede ayudarte a detectar algo que otros no están viendo. Evitá apresurarte: pronto tendrás toda la información que necesitás.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Aparece una propuesta, invitación o plan inesperado capaz de cambiar por completo tu viernes. Dejar espacio para la improvisación puede regalarte un gran momento.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Una responsabilidad finalmente comienza a dar resultados. También será importante desconectarte de las obligaciones y prestar atención a alguien que busca acercarse.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Surgen ganas de cambiar la rutina y hacer algo diferente. Una charla, una salida o incluso una decisión espontánea puede devolverte entusiasmo.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estarás más sensible e intuitivo de lo habitual. Una situación emocional empieza a acomodarse y te permite cerrar la semana con una sensación de alivio.