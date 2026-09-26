Ana Paula Dutil habló del momento en el que decidió internarse: “Mis hijos me llevaron al baño y me cortaron el pelo y me puse a llorar"

La exmodelo Ana Paula Dutil abrió su corazón en una profunda entrevista con Julieta Kemble para el podcast "Pólvora". Durante la charla, la ex pareja de Emanuel Ortega abordó uno de los pasajes más difíciles de su vida y compartió detalles sobre el proceso que la llevó a pedir ayuda profesional y a transitar una internación psiquiátrica. Con un tono sincero y cercano, la protagonista reconstruyó cómo la dinámica familiar tocó fondo antes de encontrar una salida a su cuadro de depresión, un tema que suele generar tabú pero que ella decidió abordar sin filtros.

Ana Paula Dutil pasó por el podcast Pólvora y contó detalles de su depresión

Ana Paula Dutil: El peso del aislamiento y el rol de sus hijos

Durante la conversación, Ana Paula Dutil explicó que atravesó una etapa muy prolongada de encierro y angustia en la que apenas lograba mantener una rutina básica de supervivencia dentro de su hogar. En esa línea, describió con absoluta honestidad cómo el deterioro emocional afectó de manera directa su aspecto físico y su cotidianidad más íntima: "Yo tenía un nudo muy grande en la cabeza porque pasé mucho tiempo en la cama. Solo me levantaba cuando mis hijos se iban a trabajar, salía con un tapadito al chino a comprar lo que necesitaba y volvía a la cama".

La exmodelo reconoció que la situación se volvió insostenible para su círculo más cercano, al punto de que sus hijos se vieron completamente rebasados por el peso de la situación cotidiana. Sobre este punto, reflexionó acerca del impacto que generaba en sus seres queridos y cómo el desgaste afectaba a toda la familia: "Mis hijos ya estaban tan mal, ya cansados también, porque no sabían cómo ayudarme, eran chicos. Me llevaron al baño, me sentaron en el inodoro y me cortaron el pelo".

Ana Paula Dutil: La toma de conciencia y la necesidad de asistencia

El punto de quiebre llegó de forma imprevista en medio de esa escena hogareña, cuando Ana Paula Dutil comprendió que los roles se habían invertido de una manera que la lastimaba y exponía a su familia. Al respecto, detalló el profundo impacto que sintió al ver la carga que soportaban sus hijos: "Empecé a llorar y dije 'esto está mal, mis hijos están maternando a su madre, esto es un desastre'".

Ana Paula Dutil y sus cuatro hijos: Teo y Noé, hijos de Fernando Ranuschio; India y Bautista, de Emanuel Ortega

A partir de ese instante crítico, reconoció que necesitó dar el brazo a torcer y aceptar la intervención de su entorno más cercano. Con total transparencia, aclaró que el camino formal requirió de un acompañamiento estricto y recordó cómo se gestó su internación tras un último intento de quitarse la vida: "En mi caso, cuando a mí me internaron porque yo tuve el último intento de suicidio, vinieron mi hermano, el papá de mis dos hijos más chicos y algunos de mis hijos, y me dijeron 'bueno, vos te internás porque sos un peligro para vos misma'. Y así funciona".

Hacia el cierre de la entrevista, Ana Paula Dutil destacó la importancia de aceptar el diagnóstico y transitar el tratamiento médico correspondiente, dejando atrás la resistencia inicial para priorizar su bienestar, sanar los vínculos y lograr un reencuentro definitivo con su propio eje emocional.