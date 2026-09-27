Así fue el cumpleaños de 18 de Juan Otero, el hijo de Florencia Peña: salón privado, pantalla dedicada a él y torta de corazón

Juan Otero sopló las velitas y festejó su llegada a los 18 años con un evento privado que reunió a su círculo íntimo en un espacio moderno y relajado. El joven disfrutó de una noche llena de sorpresas, risas y momentos inolvidables que compartió con sus afectos más cercanos.

Juan Otero: Una ambientación a su medida y pantalla personalizada

La celebración de Juan Otero se realizó en un salón exclusivo preparado especialmente para la ocasión, con una estética nocturna y detalles de iluminación muy cuidados. Uno de los elementos centrales de la noche fue una pantalla gigante ubicada al fondo del salón, la cual proyectaba de forma constante imágenes retro y actuales del cumpleañero. En el soporte visual también aparecían textos personalizados con su nombre y dedicatorias afectuosas enviadas por sus amigos, lo que generó un clima cálido y muy personal durante toda la velada.



Para marcar tendencia en su gran noche, Juan eligió un conjunto metalizado de dos piezas con acabado brillante y un patrón cuadriculado sutil, compuesto por una campera corta y pantalones holgados de corte recto. Debajo lució una remera negra lisa estilo crop que dejó al descubierto parte de su abdomen, complementando el outfit con calzado formal oscuro.

Juan Otero con un outfit a cuadros brilloso y cartera

Como accesorios, optó por anillos llamativos en sus manos, un delicado aplique de brillo sobre la ceja y un bolso de mano negro con detalles de cadenas metálicas. El punto culminante llegó cuando sopló las velitas sobre una torta oscura con forma de corazón, rodeado por las exclamaciones y aplausos de sus invitados.

Juan Otero festejó su mayoría de edad

Juan Otero: Tatuajes temporales y diversión entre amigos

La propuesta de la fiesta incluyó sectores interactivos pensados para que los asistentes se divirtieran al máximo. Entre ellos destacó un espacio destinado a la aplicación de tatuajes temporales, donde tanto el cumpleañero como sus amigos eligieron diferentes diseños para lucir en la piel durante el evento.

La música en vivo, los brindis continuos con copas y las fotos grupales marcaron el ritmo de una madrugada festiva que coronó esta nueva etapa en la vida de Juan Otero con total alegría.