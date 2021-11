Hoy comienza MastefChef Celebrity y ya hay pelea entre Mica Viciconte y Denise Dumas.

Hoy a las 21:30 horas por Telefe, las cocinas de la tercera temporada de MasterChef Celebrity que tiene como dos de sus protagonistas a Mica Viciconte y Denise Dumas, se encienden de nuevo. Pero antes del estreno ya hay una fuerte discusión entre ambas.

En una entrevista exclusiva con Ciudad la ex figura de Combate contó por qué se lleva mal con la conductora, y Nicole Neumann tiene mucho que ver.

“Con ella arrancamos con el pie izquierdo. Yo tuve una mala experiencia con ella fuera de MasterChef”, aseguró Mica, quien en julio del año pasado había estallado luego de que, según sus palabras, la exconductora de "Hay que Ver" hablara de supuestos maltratos en la relación que Mica tiene con las hijas de Fabián Cubero y Nicole.

“Ella me acusó de varias cosas, por medio de alguien que le habrá pasado una información que no era cierta. Me hubiese gustado que me pida disculpas públicamente, como corresponde", afirmó.

"Acusar e injuriar a alguien no es la manera de hacer mierda a una persona, sin ningún motivo y sin ninguna prueba concreta por defender a otra persona”, señaló Mica. y agregó: “No me gustó. Intenté como borrar eso para trabajar cómoda y tranquila. Trabajando nos llevamos bien y se armó un buen equipo”, finalizó Mica sobre Denise.

Masterchef Celebrity: esta noche vuelve la tercera edición del reality de cocina

Luego del gran éxito que fue Masterchef Celebrity en sus primeras dos temporadas, Telefe estrena la tercera edición del exitoso reality de cocina. Desde esta noche a las 21.30 hs, 16 famosos convocados van a competir en el certamen que conducirá Santiago del Moro y tendrá nuevamente, un jurado de lujo: Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

Paula “Peque” Pareto, Catherine Fulop, Denise Dumas, Luisa Albioni, Héctor “el Negro” Enrique, Marcela “La Tigresa” Acuña, Joaquín Levinton, Tomás Fonzi, Gastón Soffritti, Miguel Ángel “Titi” Fernández, Micaela Viciconte, María del Cerro, Victoria “Juariu” Braier, Charlotte Caniggia, Paula Kablan, José Luis Gioia son los famosos confirmados que participarán de la tercera edición de Masterchef Celebrity.

Según indicaron las redes sociales de Telefé, desde esta semana de lunes a jueves a las 21:30 horas podrá verse el reality de cocina, y los domingos a las 22:00 horas será la Gala de Eliminación.

