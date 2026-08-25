Así está hoy Florencia Fabiano, la modelo y ex de Andy Kusnetzoff: numeróloga y madre

Si hablamos de conducciones icónicas y personalidades que enamoraron a generaciones de oyentes con su carisma, debemos destacar a Andy Kusnetzoff como una de las figuras más importantes de los medios de comunicación en la Argentina. Su gran relevancia en la radio y la televisión consolidó su carrera como conductor y productor. Sin embargol, y lejos de su trabajo, Andy fue protagonista de historias de romance que perduraron en el tiempo, a pesar de las separaciones.

Comenzó a salir con la icónica modelo Florencia Fabiano a mediados de la década de 2000, y aquel noviazgo llamó mucho la atención dentro de la farándula. Su romance se transformó rápidamente en una de las relaciones más seguidas por la prensa del espectáculo debido al alto perfil de ambos. Juntos compartieron un vínculo muy sólido que duró siete años de amor. Luego de su separación a fines de 2012, ambos rehicieron su vida, y la modelo se acercó a la espiritualidad, sin dejar de lado su rol en la industria de la belleza.

La vida de Florencia Fabiano, la modelo y ex de Andy Kusnetzoff

La historia de amor de Florencia Fabiano y Andy Kusnetzoff

La historia de amor de Florencia Fabiano y Andy Kusnetzoff comienza a mediados de la década del 2000, cuando ambos ya eran parte del mundo mediático. El flechazo ocurrió cuando ella visitó por primera vez un estudio de radio para participar de una producción periodística. En ese encuentro cara a cara, nació una fuerte atracción mutua que no tardó en convertirse en un noviazgo formal. A pesar de la gran exposición que ambos tenían en sus respectivas carreras, la pareja decidió construir un vínculo basado en el bajo perfil y la complicidad constante.

A lo largo de los siete años que compartieron juntos, los novios se volvieron inseparables. Convivieron durante mucho tiempo y planificaron diversos proyectos a futuro, haciendo que sus fanáticos fantasearan con una vida en conjunto. A pesar de eso, y de su fascinación mutua por viajar por el mundo y acompañarse en sus respectivas pasiones artísticas, cada uno seguía creciendo por separado en sus trabajos, haciendo que sus nombres llegaran cada vez más lejos.

Sin embargo, la historia de amor llegó a su fin de forma repentina a fines del año 2012. La ruptura sorprendió al mundo del espectáculo porque se trataba de una de las parejas más estables del medio. Sin embargo, el distanciamiento se produjo en excelentes términos y sin ningún tipo de escándalos mediáticos. La propia modelo confirmó la separación definitiva tiempo después frente a la prensa, y, en sus declaraciones, aclaró que se debió estrictamente a una causa íntima y una decisión consensuada por los dos. En la actualidad, mantienen una relación cordial basada en el respeto mutuo por los años compartidos. Ambos rehicieron sus vidas por caminos separados y lograron formar sus propias familias con mucha felicidad.

Florencia Fabiano, Andy Kusnetzoff / Créditos: Archivo de CARAS

Florencia Fabiano, sigue en el modelaje, es numeróloga y mamá

Lejos de las cámaras y de la vida pública que maneja Andy Kusnetzoff, Florencia Fabiano decidió reinventarse por completo, cambiando su foco principal del modelaje profesional a la espiritualidad y la construcción de su familia. En su cuenta de Instagram, se describe como "científica del ser humano, numerología, metafísica, consciencia & arte", demostrando su conexión con lo espiritual. Florencia descubrió en los números un lenguaje sagrado para guiar a las personas en su autoconocimiento, y no duda en compartirlo con sus seguidores.

Aunque su rutina diaria dio un giro total, sigue en el modelaje de manera muy selectiva. Elige participar únicamente en campañas de marcas exclusivas y producciones fotográficas especiales que conecten con su filosofía de vida actual, volviéndose una influencer del lifestyle y de la moda. Es por eso que utiliza sus redes sociales de forma diaria y muy cercana para difundir sus conocimientos. En su perfil oficial de Instagram, donde construyó una comunidad de 28 mil seguidores, comparte las mejores fotos y eventos de moda en los que aparece, al igualq ue valiosos consejos espirituales, fechas importantes según el calendario numérico y reflexiones sobre la maternidad.

Florencia Fabiano, la modelo y ex de Andy Kusnetzoff

Por el otro lado, y lejos del ámbito laboral, Fabiano no duda en dejarle un espacio a su familia, pilar fundamental en su vida y el mayor orgullo que construyó. Tras haberse separado de Andy Kusnetzoff, conoció, estuvo de novia y se casó con el empresario Facundo Bullrich, con quien contrajo matrimonio en el 2015. Juntos lograron consolidar un hogar basado en el amor y el respeto mutuo, y de un marcado bajo perfil, para proteger su intimidad y la de los menores. La pareja tiene dos hijos llamados Francesca y Federico, que le permiten a Florencia vivir su rol de madre con total plenitud, dedicando gran parte de su tiempo a la crianza consciente y a disfrutar de la rutina compartida con sus pequeños.

Florencia Fabiano, la modelo y ex de Andy Kusnetzoff

Lejos de los flashes de la farándula que marcaron su juventud, Florencia Fabiano, la modelo y ex de Andy Kusnetzoff, encontró su verdadero camino en la sabiduría de los números y en el calor de su hogar. La moda ya no es su único motor; hoy su energía está puesta en guiar a otros a través de la vibración numérica y en disfrutar cada segundo junto a sus seres queridos. Aquella etapa mediática quedó atrás para dar paso a una mujer plena, sabia y conectada con su esencia, que brilla con luz propia como numeróloga y madre, pero que sigue contectada con la pasión que le da trabajar para algunas marcas importantes de ropa.

A.E