Florencia Suárez, la esposa de Andy Kusnetzoff, abrió las puertas de su negocio y mostró su rincón favorito: dibujos a mano, madera y libros

La luz natural inunda el ambiente y transforma cada rincón en un escenario cálido. Florencia Suárez, reconocida escritora de libros para chicos, mostró en las redes sociales su lugar de trabajo: un espacio pensado minuciosamente para la creación. Se percibe una atmósfera equilibrada, donde la madera clara domina la escena y aporta la calidez de un hogar. Es evidente que cada detalle del mobiliario responde a una intención clara de conectar con el visitante desde la honestidad estética. La madera contrasta con las líneas modernas del ventanal que da vida al salón, logrando un ambiente que invita a la pausa y a la inspiración.

Florencia Suárez mostró su espacio de trabajo.

Florencia Suarez: La madera como eje central

Las estanterías de madera, protagonistas indiscutidas, se extienden desde el suelo hasta el techo. Estos estantes no solo cumplen una función organizativa, sino que albergan una selección curada de libros y objetos. Florencia demuestra que el orden es un aliado fundamental para resaltar la belleza de cada pieza.

La madera es la protagonista de la oficina de Florencia Suárez.

Los libros se agrupan por colores y temáticas, creando un arcoíris visual que alegra la vista y facilita la elección de los títulos. La estructura abierta permite que la luz natural fluya sin restricciones por todo el ambiente, potenciando la sensación de amplitud. Ella organiza sus productos con la delicadeza propia de una biblioteca personal, logrando que el entorno transmita una paz absoluta. Es un ejercicio de diseño donde el minimalismo convive con la funcionalidad necesaria de un espacio creativo activo.

El encanto de los detalles lúdicos por Florencia Suarez

El valor de este espacio reside en los pequeños elementos decorativos que aparecen al recorrerlo. Florencia utiliza un original cartel troquelado con ilustraciones de personajes tiernos y coloridos que añaden un toque lúdico al ambiente profesional. Estos dibujos a mano son el corazón del lugar y reflejan una estética pensada para despertar la imaginación de los lectores más chicos.

Florencia Suárez eligió grandes ventanales.

El proceso de empaquetado también se convierte en un ritual estético: el uso de papel ilustrado, sellos personalizados y cintas elegidas con cuidado transforma un simple envío en un regalo especial. Cada paquete que sale de este estudio lleva consigo parte de ese universo creativo, diseñado para ser disfrutado desde el primer momento. Es esta atención por el detalle lo que marca la diferencia y fideliza a quienes buscan algo más que un simple producto editorial.

Un refugio en conexión con el exterior

Los grandes ventanales permiten una interacción constante con el afuera, garantizando una iluminación privilegiada durante gran parte de la jornada. Florencia aprovecha esta fuente de luz para organizar sus pedidos, manteniendo siempre una energía positiva y renovada. La elección de tonos neutros en la decoración, sumada a la presencia de texturas orgánicas, complementa a la perfección la calidez de la madera, evitando que el espacio se sienta sobrecargado.

El universo de Florencia Suárez.

Todo fluye con naturalidad, desde los materiales ecológicos del packaging hasta la disposición intuitiva de los objetos en las estanterías de diseño. El rincón de Florencia Suarez no es solo un área de trabajo funcional, sino una verdadera extensión de su mundo personal. Es el refugio perfecto para una creadora de historias infantiles que busca que su entorno refleje la misma sensibilidad que sus libros.