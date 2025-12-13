La impactante predicción de Pitty La Numeróloga sobre el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi

Pitty La Numeróloga reveló una impactante predicción sobre el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi, a días del mega festejo por su primer año de novios. La experta lanzó una bomba al contar los números que indican que la actriz y el futbolista podrían tener su primer hijo.

Pitty La Numeróloga reveló que la China Suárez y Mauro Icardi podrían tener su primer hijo. En diálogo con Angie Landaburu en Ángeles y Demonios, la experta contó qué dicen los números sobre el futuro de la pareja y fue tajante: "Casualmente están transitando el año tres. Eso significa que puede ser que tengan muchas posibilidades de tener un hijo y reencontrarse, pero también tendrán aprendizajes muy fuertes".

De cara al 2026, que según remarcó pueden agrandar su familia, Pitty agregó: "Van a tener que trabajar mucho para lograr un equilibro como pareja. Él tiene un un destino 7, que significa que tiene mucho trabajo espiritual para hacer, y si no empieza a buscar adentro lo que quiere buscar afuera, empieza a hacer un poco de lío. Es una pareja que ambos tienen que buscar un equilibrio porque sino en algún momento tendrán diferentes intereses".

Mauro Icardi y la China Suárez

Por último, Pitty La Numeróloga aclaró que Mauro Icardi y la China Suárez "en este momento se están haciendo bien" y que "puede haber un embarazo en los próximos meses", pero deben buscar un equilibrio para lograrlo.

Pitty La Numeróloga sobre Wanda Nara: "El universo puede sorprender con una nueva pareja"

En el mismo episodio de Ángeles y Demonios, Pitty La Numeróloga también analizó el presente y futuro de Wanda Nara, a quien definió como una persona "sólida" desde lo numerológico. Según explicó, la empresaria tiene un destino cuatro, número que simboliza estabilidad y bases firmes. "Los cuatro son los cuatro elementos, las cuatro patas de una silla. Wanda tiene esa solidez en todo lo que va construyendo", detalló, al tiempo que señaló que este año también transita un año cuatro, alineado con su destino.

Wanda Nara

En cuanto al plano sentimental, Pitty aseguró que es muy probable que el universo sorprenda a Wanda con una nueva pareja, alguien que le haga bien y le aporte equilibrio emocional. Sin embargo, descartó que se trate de Martín Migueles, su relación más reciente, y dejó abierta la posibilidad de que aún queden asuntos pendientes con su exmarido. "No sé si volver como pareja, pero hay algo por resolver. Hay una pasión muy grande y emociones no trabajadas que a veces hacen que las personas hagan mucho lío", explicó.

Wanda Nara y Martín Migueles

Por último, la numeróloga destacó que Wanda Nara atraviesa un año muy favorable en lo laboral, con ganas de encarar proyectos nuevos y armar estructuras diferentes. Según anticipó, hacia fin de año podría llegarle un verdadero "golpazo de suerte" en el trabajo, mientras que en lo afectivo el escenario sigue siendo dinámico: un triángulo emocional que, pese al paso del tiempo, podría volver a rotar en cualquier momento.