Así están hoy Helena y León, los hijos de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

Una historia de amor surgió en el ámbito laboral y unió a dos de los personajes más artísticos de los medios de comunicación. Andy Kusnetzoff es uno de los conductores más reconocidos de la radio y la televisión argentina, famoso por su estilo descontracturado y su capacidad para generar charlas profundas. Por su parte, Florencia Suárez es una talentosa productora radial y escritora de libros infantiles, una mujer que siempre prefirió el perfil bajo pero cuyo trabajo es clave en los medios.

El destino los unió en el exitoso programa "Perros de la Calle", donde la química diaria se transformó en algo mucho más fuerte. Lo que comenzó como una excelente relación profesional mutó en una gran historia de amor que cautivó a todos sus oyentes. Con el paso de los años, consolidaron una pareja hermosa basada en el compañerismo, el respeto mutuo y la pasión compartida por la comunicación. Como fruto de este romance tan genuino, nacieron sus dos hijos, quienes llegaron para cambiar sus vidas por completo y convertirse en el centro de su universo familiar.

Andy Kusnetzoff, Florencia Suárez y sus hijos Helena y León

Así están hoy en día Helena y León, los hijos de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez formaron una fuerte relación, tras más de una década juntos, y fruto de su amor nacieron sus dos hijos y centro de vida. La mayor es Helena Kusnetzoff, quien llegó al mundo en agosto de 2016 para enseñarles el significado de la paternidad por primera vez. Cinco años más tarde, el 20 de agosto de 2021, la felicidad se completó cuando nació el integrante más chico del hogar, León Kusnetzoff. La llegada del varoncito estuvo cargada de intensas emociones debido a que debió permanecer sus primeros días de vida internado en la sala de neonatología, una experiencia que marcó profundamente a sus papás antes de poder llevarlo finalmente a casa para comenzar la convivencia de a cuatro.

A pesar de ser figuras muy públicas, la pareja mantiene una firme postura respecto a la crianza de los menores. Ellos decidieron fervientemente que resguardan su intimidad de las cámaras y la exposición mediática, por lo que tienen como regla inquebrantable no compartir fotos de sus rostros. En sus perfiles de Instagram, las postales familiares siempre muestran a los niños de espaldas, de perfil, en blanco y negro o tapados estratégicamente.

A pesar de esta decisión, sus seguidores pueden notar la personalidad de los pequeños. El compañerismo, la tranquilidad y la inocencia dulce se transmiten en cada una de las postales de viajes o de eventos íntimos, como sus cumpleaños, donde los niños están relajados. Si bien siempre mantiene al borde de la charla las intimidades de su familia, el conductor expresó de forma conmovedora el gran vuelco que dio su realidad. "No imaginaba esta foto, no tenía como aspiracional una familia, un nene, una nena, pero estoy feliz y Flor me ayudó a conectar", admitió una vez en su programa. De la misma manera, en una íntima entrevista para Cortá por Lozano (Telefe), el periodista reafirmó el enorme impacto de su llegada al admitir con emoción que sus pequeños simplemente "me cambiaron la vida" para siempre.

Helena y León, los hijos de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

La rutina familiar de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

La rutina familiar de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez se vive con gran armonía en una casa rodeada de naturaleza, el refugio perfecto que los cuatro eligen para disfrutar lejos de las cámaras. Los pequeños Helena y León marcan el ritmo del hogar, logrando que las exigentes agendas laborales de sus padres se adapten por completo a sus infancias. En las redes sociales, el espacio que ocupan los menores es sumamente cuidado y selectivo. Solo se muestran postales de momentos muy puntuales, como las vacaciones de los cuatro en la playa o los festejos de cumpleaños, pero siempre cuidando su identidad al máximo. Esta equilibrada rutina familiar busca que los hermanitos vivan una niñez normal, sana y protegida del foco público. A través de este fuerte lazo, los cuatro consolidan un día a día lleno de complicidad, donde el bienestar, las risas de los niños y la privacidad son los verdaderos pilares del hogar.

Helena y León, los hijos de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

El presente de Helena y León, los hijos de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez, demuestra que se puede crecer con total libertad, alegría y contención lejos del asedio mediático. Protegidos por el amor incondicional de sus padres, los dos hermanos disfrutan de una infancia sana, jugando en la naturaleza y fortaleciendo un lazo único que los unirá para siempre.

A.E