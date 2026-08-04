Así es la casa de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez: pisos flotantes, naturaleza y paredes de flores y mariposas

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez forman una de las parejas más reservadas del espectáculo argentino. A lo largo de los años eligieron mantener a resguardo la intimidad de su familia y evitar la sobreexposición de sus hijos, Helena y León, compartiendo solo algunos momentos de su vida cotidiana.

Así es la casa de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

Así es la casa de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

Sin embargo, de manera ocasional, Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez publican fotografías en sus redes sociales que dejan ver distintos rincones de la casa donde viven. Gracias a esas imágenes es posible apreciar una vivienda de estilo contemporáneo, con una decoración minimalista, materiales naturales y espacios especialmente pensados para disfrutar en familia.

Un hogar relajado y con mucha luz: Así es la casa de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

El hogar de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez apuesta por una estética moderna en la que predominan los colores neutros. El blanco, el beige, los tonos arena y la madera clara son los protagonistas de los distintos ambientes, mientras que los pisos flotantes unifican los espacios y aportan calidez.

Así es la casa de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

Así es la casa de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

La decoración se caracteriza por sus líneas simples y funcionales, con pocos objetos a la vista y una fuerte presencia de texturas naturales como lino, algodón y fibras vegetales. El jardín es uno de los sectores más utilizados por la familia y suele aparecer con frecuencia en las publicaciones de la pareja, donde se los ve compartiendo tiempo junto a sus hijos y su perro. Además, la casa está adaptada para la crianza de los más pequeños, con espacios amplios para jugar, juguetes de madera y un sector inspirado en el método Montessori con un gimnasio de movimiento tipo Pikler.

La oficina de Florencia Suárez combina diseño, funcionalidad y calidez

Uno de los espacios que más llama la atención es la oficina de Florencia Suárez. El ambiente mantiene la misma línea estética que el resto de la casa, con paredes blancas, pisos de madera clara y una gran entrada de luz natural que genera una atmósfera serena y acogedora para trabajar.

La gran protagonista del lugar es una biblioteca de madera natural que ocupa toda una pared de piso a techo. La parte inferior incorpora módulos cerrados que permiten guardar documentación y mantener despejado el espacio, mientras que una escalera móvil blanca facilita el acceso a los estantes superiores y aporta un aire de biblioteca clásica. Así la oficina de Florencia Suárez se convierte en un ambiente elegante y pensado tanto para el trabajo como para la inspiración cotidiana.