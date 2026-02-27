Así es la huerta soñada de Carola del Bianco en Villa La Angostura: campestre chic, regaderas vintage y aires europeos

Carola del Bianco mostró cómo es la huerta soñada que tiene en Villa La Angostura, un espacio que combina el estilo campestre chic con detalles cuidados y aires europeos. La propuesta se integra a su vida cotidiana y refleja cómo la naturaleza puede formar parte de un entorno pensado para disfrutar cada estación.

Campestre chic y con aires europeos, la increíble huerta de Carola del Bianco en el sur del país

Carola del Bianco presentó cómo es su huerta soñada en Villa La Angostura, donde la estética campestre chic se une a regaderas vintage y un diseño con inspiración europea. El lugar que eligió se convierte en un escenario que acompaña su rutina diaria y se adapta al paisaje patagónico con armonía.

Carola del Bianco

Radicada en la Patagonia desde hace más de dos décadas junto a Francisco “Paquito” Mayorga y sus hijos, la modelo encontró en su hogar un espacio donde el jardín se volvió protagonista. En sus redes sociales compartió distintas fotos del espacio que construyó en su casa para dedicarle tiempo a su gran amor por la naturaleza.

La huerta soñada que armó refleja un concepto campestre chic, con detalles que combinan lo rústico y lo sofisticado. Allí, cada rincón está pensado para integrar la producción de alimentos con un entorno estético cuidado. Las regaderas vintage, los canteros de madera y los utensilios clásicos conviven con un diseño que transmite aires europeos, adaptado al paisaje patagónico.

Carola del Bianco

El espacio no solo cumple una función práctica, sino que también se integra a la vida diaria de la familia. Según contó la influencer, en su jardín se dedica a cultivar hortalizas y hierbas, que luego utiliza en la cocina casera. El tiempo que invierte se convirtió en parte de su día a día, reforzando la conexión con la naturaleza.

Los detalles vintage de la huerta de Carola del Bianco en Villa La Angostura

La ubicación de la casa de Carola del Bianco, rodeada de bosque y con el lago como vecino inmediato, potencia la experiencia. El clima patagónico, con estaciones marcadas, influye en la elección de los cultivos. Cada temporada trae nuevos desafíos y oportunidades, convirtiendo el cuidado de las plantas en una actividad que requiere constante renovación.

Carola del Bianco

El estilo campestre chic se refleja en la manera en que la reconocida modelo organiza los espacios. Los canteros se disponen de forma ordenada, con caminos que permiten recorrer la huerta como si fuera un jardín. Las regaderas vintage y los elementos decorativos aportan un toque distintivo, mientras que la funcionalidad se mantiene como eje central.

Por otro lado, la huerta de Carola del Bianco también se convierte en un lugar de encuentro familiar. Los hijos de la modelo participan en las tareas diarias, aprendiendo así del cuidado de las plantas y la importancia que tiene la alimentación saludable. La integración de animales y cultivos refuerza la idea de autosuficiencia y de contacto directo con lo esencial.

Carola del Bianco junto a sus hijos

Carola del Bianco presentó la huerta soñada que tiene en Villa La Angostura, un espacio que combina el estilo campestre chic con regaderas vintage y aires europeos. La propuesta se integra a su vida cotidiana y refleja cómo la naturaleza y el diseño pueden convivir en armonía dentro de un entorno patagónico que se adapta a cada estación.

VDV