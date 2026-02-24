Las pruebas del romance de Guillermo Francella y Elba Marcovecchio

El espectáculo argentino tiene una nueva e inesperada historia de amor. Esta vez, los protagonistas son nada menos que Guillermo Francella y Elba Marcovecchio, quienes habrían tenido un acercamiento que no pasó inadvertido en una fiesta de cumpleaños y que ya alimenta todo tipo de versiones.

La información fue revelada por Ángel de Brito al aire de LAM, donde dio detalles jugosos sobre lo ocurrido en esta celebración que reunió a varias figuras del ambiente.

Según se supo, el actor de El Encargado y la reconocida abogada coincidieron en un cumpleaños. Hasta ahí, nada extraño. Pero lo que vino después fue lo que disparó las alarmas. Siempre de acuerdo a la versión difundida, ambos se habrían apartado del resto de los invitados para mantener una conversación privada que duró aproximadamente 15 minutos. ¿El detalle? La cercanía.

La foto de Guillermo Francella y Elba Marcovecchio que confirma el romance

“A 30 centímetros, carita con carita, muy cerca”, describió De Brito. La escena llamó tanto la atención que, los mensajes comenzaron a llegarle en tiempo real. El comentario fue inmediato entre los presentes y, en cuestión de horas, el rumor ya circulaba en redes sociales y portales. Eso sí: el propio conductor se ocupó de aclarar que no hubo besos ni gestos explícitos. “No se besaron, no se tocaron, fue solo una charla”, remarcó.

No obstante, durante la noche de este martes, en SQP revelaron una fotografía en donde se ve cómo estaban conversando Elba Marcovecchio y Guillermo Francella. En el registro se observan muy cerca, prestando a que todos hablen de dicha cercanía. "Le está mirando el pecho", dijo uno de los panelistas del programa que conduce Yanina Latorre, mientras Pía Shaw aclaró que conversó con la letrada y que le dijo que habían hablado mucho de fútbol.

La teoría de Denise Dumas sobre el romance entre Francella y Marcovecchio

En medio del revuelo, apareció otra hipótesis que podría cambiar por completo la lectura de la escena. Denise Dumas aportó una mirada más terrenal: el acercamiento podría no tener nada de romántico.

Recordemos que Guillermo Francella atraviesa una separación de Marynés Breña, su compañera durante 36 años. Un proceso de ese calibre no solo implica una ruptura sentimental, sino también acuerdos patrimoniales y definiciones judiciales. En ese contexto, la presencia de Elba Marcovecchio —abogada mediática con experiencia en casos de alto perfil— podría estar vinculada a un eventual asesoramiento.

AM