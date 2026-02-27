Murió Darío Lopérfido: su mensaje y el adiós de los famosos

Este 27 de febrero, murió Darío Lopérfido a sus 61 años. La triste noticia se difundió por redes sociales tras la confirmación de la familia del exsecretario de Cultura y director del Teatro Colón. En diciembre pasado, había informado públicamente que tenía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y su salud se deterioró en los últimos meses.

El día que Darío Lopérfido anunció que tenía ELA

El 7 de diciembre de 2025, Darío Lopérfido publicó un artículo en la revista Seúl. Tener ELA es una mierda, lo tituló y con esa introducción despejó los rumores respecto a su salud y confirmó el diágnóstico que había recibido.

Con un tono directo y sincero, el exfuncionario habló sobre el momento que atravesaba tras ser diagnósticado con una enfermedad neurodegenerativa progresiva y mortal. "Tener ELA es una mierda. No por la posibilidad de morir, que me tiene sin cuidado. La vejez me resulta odiosa; morir sin atravesar esa catástrofe humana, en cambio, me parece un alivio", introdujo.

Y luego comparó esta enfermedad con otras graves. "El problema de la ELA es que es una enfermedad sin épica. Un buen cáncer te da todo un tiempo con tratamientos espantosos durante el que podés aparecer pelado y decir “yo le voy a ganar al cáncer”. En la mayoría de los casos, el pelado se muere. Pero le deja un legado a su familia: que pueden decir “cómo la peleó”. En la misma línea, había remarcado que no había tratamiento para su enfermedad, lo que le quitaba la posibilidad de "pelearla".

En su largo escrito, Darío aseguró que no tenía creencias religiosas ni tampoco tenía fé en la medicina para la investigación de la cursa del ELA al ser una enfermedad que afecta a pocas personas en el mundo." Los entiendo, la ELA no es una causa popular. No creo en nada: ni vírgenes milagrosas, ni reiki, ni constelaciones familiares, ni homeopatía. En nada. Todo me da risa y si pruebo algo de eso me tiento al minuto", lanzó.

Respecto a la muerte, indicó que tenía claro que era su destino con esta enfermedad y se sinceró: "Creo que cuando morimos sólo desaparecemos bajo la tierra o en cenizas. Con los millones de personas que mueren por día, es ilógico pensar que va a haber una clasificación de cada uno para su destino final. Game over es el momento en que uno deja de respirar. Todo termina ahí". Sin embargo, perderse compartir la vida con su hijo era una de sus grandes preocupaciones.

Y cerró: "De todas las torturas que me depara la enfermedad, ser un padre limitado es la peor y la que no tiene solución. Escribir me calma porque pienso que cuando crezca y yo esté muerto, él podrá leerme".

El adiós a Darío Lopérfido

Luego de conocida la triste noticia, Darío Lopérfido fue despedido en redes sociales por reconocidas figuras del ambiente político y artístico. A través de sentidos mensajes, el exmartido de Esmeralda Mitre fue despedido. “Muy triste por la partida de Dario Loperfido. Vamos a extrañar su lucidez cada viernes en el programa. Y vamos a llevar su valentía y dignidad como un ejemplo. Lo despedimos con enorme dolor”, escribió Cristina Pérez en X.

Por su parte, Gabriel Levinas hizo lo propio: “Murió Darío Loperfido, hombre de la política y la cultura. Que descanse en paz”.

