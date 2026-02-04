La historia de amor de Carola del Bianco y Francisco Mayorga: de no querer formar una familia a pasar 30 años juntos en Villa La Angostura c

En tiempos donde los vínculos parecen cada vez más pasajeros, la historia de amor de Carola del Bianco y Francisco “Paquito” Mayorga se consolida como un lazo excepcional. Juntos desde hace más de tres décadas, la modelo y el empresario construyeron una vida lejos del ruido mediático, apostando por la intimidad y la estabilidad familiar. Instalados en Villa La Angostura desde fines de los años noventa, encontraron en el sur argentino el escenario perfecto para consolidar su proyecto compartido. Allí criaron a sus cuatro hijos —Maia, Elisa, Isabel y Francisco— y cultivaron un perfil bajo que contrasta con la exposición que supo rodear a la top en los ‘90.

Carola del Bianco y Francisco Mayorga: un amor que nació sin planes

La propia Del Bianco recordó que el amor no nació con un plan prefijado. “En un principio, no teníamos planeado formar una familia ni casarnos”, confesó a HOLA! al repasar los inicios de la relación. Durante quince años estuvieron juntos antes de la llegada de su primera hija, una bebé “muy buscada”, y aún hoy no pasaron por el altar. Para la pareja, el compromiso siempre estuvo más ligado a la decisión cotidiana de elegirse que a un trámite formal.

Carola del Bianco y Francisco Mayorga en sus comienzos: un amor que el tiempo consolidó.

El gran punto de inflexión llegó cuando Carola dejó atrás las pasarelas y el glamour para radicarse en la Patagonia. A fines de 1999 viajó al sur para echar raíces con Mayorga, iniciando una etapa completamente distinta. La casa, ubicada en una zona aún poco desarrollada de Villa La Angostura, había sido concebida para una vida más rústica y en contacto directo con la naturaleza, en un momento en que la infraestructura del lugar todavía era limitada. Por eso, la vivienda no contaba con conexión estable a los servicios básicos y dependía de soluciones alternativas, lo que los obligó a adaptarse a un entorno aislado, “sin luz eléctrica ni gas la mayor parte del día”.

Carola del Bianco y Francisco Mayorga: una historia sostenida por la elección diaria

La propiedad que primero fue pensada para una vida de solteros se transformó con el tiempo en un verdadero hogar familiar. Ese aprendizaje compartido fortaleció el vínculo. Lejos de la comodidad urbana, ambos descubrieron una nueva forma de habitar el tiempo y la pareja, atravesando desafíos que terminaron por consolidar el proyecto común.

Carola del Bianco y Francisco Mayorga junto a sus cuatro hijos.

Aunque el casamiento nunca fue prioridad, la posibilidad empezó a rondar cuando la familia ya estaba consolidada. Incluso llegaron a considerar la idea de formalizar la unión, pero la llegada de un nuevo hijo modificó los tiempos y el proyecto quedó en pausa. Para Carola del Bianco, el secreto de la relación reside en entender que el amor es, ante todo, “un compromiso y una decisión”. Reconoce que atravesaron momentos buenos y crisis, pero destaca que lo más valioso es haber apostado siempre por permanecer juntos.