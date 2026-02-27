Darío Lopérfido y sus días con ELA: las duras reflexiones antes de morir

Darío Lopérfido falleció este 27 de febrero del 2026, tras haber sido diagnósticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en julio del 2024. La noticia se dio a conocer por redes sociales, y la familia lo confirmó. Muchas celebridades y cercanos al exsecretario de Cultura no dudaron en escribir sus últimos mensajes de despedida. Sin embargo, fue su propia palabra la que volvió a resonar en las últimas horas. Lopérfido escribió duras reflexiones sobre cómo atravesó la enfermedad, y le dejó un último mensaje a su hijo de 6 años.

Las reflexiones de Darío Lopérfido: "El Darío de antes de la enfermedad ya murió"

Darío Lopérfido usó el poder de la palabra para expresar su sentir, en los últimos días de su vida. Tras su fallecimiento a los 61 años, se volvió a viralizar un texto que él mismo publicó en el sitio Seul, titulado "Tener ELA es una mierda". Allí, expuso su frustración ante una enfermedad "de una ordinariez insoportable". "No hay tratamiento dramático que sirva para explicar a familia y amigos que uno 'la está peleando'. La ELA no te deja nada de glamour. Caminás pésimo, la voz se te vuelve de borracho y comés con el riesgo de que se te caiga la baba. La ELA te embrutece. Empezás a querer esconderte", expresó.

"El feísmo del enfermo de ELA es muy notorio. Tengo que resolver ese problema, porque siempre amé la belleza. Amar la belleza y convertirte en algo feo es una de las cosas más difíciles", reflexionó el exdirector del Teatro Colón. Fue en este punto en que comenzó a nombrar a su familia, y ver cómo ellos cambiaban su perspectiva al momento de mirarlo era una de las cosas que más le dolían. De esta manera, apuntó sobre la religión, su ateísmo, y cómo eso terminaba afectándole al proceso de sobrellevar la enfermedad.

En ocasiones, hasta lo definió como más tortuoso el sufrir una enfermedad terminal sin ser creyente, a pesar "de que uno vive con intensidad lo que queda". Fue en esta línea, en que reflexionó de su propia muerte y cómo podría afectar a los demás. "Vivir el final tiene algo interesante; la noción de final es parte de la vida. Yo prefiero vivirlo así, sin consuelo ni ningún Dios con quien enojarme. Ha muerto tanta gente a lo largo de los siglos que nuestra muerte no puede ser un acontecimiento destacable en la historia de la humanidad", expresó. Fue en este punto del relato, en que decidió dejar las reflexiones de lado y le habló a su hijo Theo, dedicándole unas últimas palabras.

Las últimas palabras para su hijo, Theo

"El Darío de antes de la enfermedad ya murió. El actual es otra persona con otra vida y otros pensamientos. No extraño mi pasado: viví muy bien y atesoro un montón de experiencias. Pero hay algo que sí me afecta: perderme mucho de la vida de mi hijo", escribió Lopérfido en su artículo. El exfuncionario reflexionó sobre el tiempo vivido con Theo, su hijo de seis años, y todos los recuerdos que él pudo guardar de la infancia del pequeño.

Sin embargo, apuntó que algo de lo que más le dolía de la enfermedad era que "la imagen que tendrá de mí será la de un tipo enfermo con el que compartió cosas de manera limitada". Fue así como habló con su esposa de la eutanasia, y admitió a sus lectores haber pensado en realizarla. "Me preguntaba qué era más traumático para Theo: un padre muerto o un padre deteriorado. De todas las torturas que me depara la enfermedad, ser un padre limitado es la peor y la que no tiene solución. Escribir me calma porque pienso que cuando crezca y yo esté muerto, él podrá leerme", cerró, con un claro mensaje para Theo.

Sus seguidores y seres queridos no dudaron en volver a leer este artículo, que se convirtió en el último descargo, antes de su fallecimiento. Algunas celebridades comezaron a dejarle su último adiós en redes sociales, al igual que los usuarios. Darío Lopérfido expresó sus duras reflexiones sobre la enfermedad que padecía, y no dudó en compartirlo para hacerlo público.

