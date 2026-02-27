La particular e impensada torta que Zaira Nara le hizo a su hijo, Viggo: "No me juzguen"

Zaira Nara es una de las modelos más importantes de las redes sociales. Su amor por lo sensual y su estilo cowgirl que lleva en todas las tendencias la volvieron la más observada por los expertos fashionistas y los usuarios. Sin embargo, y lejos de la moda, no duda en darle un lugar de importancia a sus hijos y a pasar divertidos momentos con ellos. Es así como escuchó el pedido de su hijo Viggo, y lo ayudó a preparar una particular e impensada torta que él compartió con sus compañeros de colegio.

Zaira Nara, Viggo Von Plessen

La original "torta" que Zaira Nara hizo para su hijo Viggo: "No me juzguen"

Zaira Nara y su hijo Viggo tienen una relación de complicidad muy unida, que les permiten hacer bromas juntos y vivir los cruces más desopilantes. En todo momento, ella marca su amor por su pequeño, con diferentes postales que se toman en sus vacaciones o en el día a día. Esta última semana, la modelo vivió el comienzo de clases del niño, y mostró con orgullo como se siente. Sin embargo, generó revuelo entre sus seguidores, cuando mostró que le hizo una particular torta a su hijo para que comparta con sus compañeros.

En sus historias de Instagram, mostró el proceso de una especie de torta con alfajores de chocolate y malvaviscos largos en sus costados. El pequeño lucía su uniforme, mientras le daba los toques finales, durante la mañana del viernes 27 de febrero. Ante la sorpresa de sus seguidores por no realizar un tradicional pastel, Zaira Nara aclaró los motivos por los cuales hacía esta particularidad. "A Viggo no le gustan las tortas, no se puede llevar torta rellena, tiene que ser algo fácil, para repartir, etcétera. No me juzguen", escribió.

La particular e impensada torta que Zaira Nara le hizo a su hijo, Viggo

Así fue el primer día de clases de Viggo, el hijo de Zaira Nara

El 25 de febrero del 2026, Viggo Von Plessen, el hijo de 6 años de Zaira Nara y Jakob Von Plessen, comenzó primer grado. Con emoción, la modelo mostró su preparación para ir al colegio, desde el desayuno con su mamá hasta el viaje familiar hasta la puerta del instituto. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la foto que la familia de cuatro se sacó junto al pequeño. "Te amamos chiquito", escribió Zaira, mientras se veía la felicidad de los padres y la hermana de Viggo por el gran paso que él estaba por dar.

El primer día de clases de Viggo

Al ser el primer año del colegio, les propusieron un desayuno compartido con sus compañeros. Sin embargo, Zaira Nara demostró la particularidad de su cocina pastelera, al apostar por una torta impensada y original. Sus seguidores no dudan en acompañarla en todos los momentos tiernos que vive junto a su familia, y destacan la presencia de la modelo en cada evento de importancia de los menores. El amor que Zaira le tiene a sus hijos se transmite a través de las postales que ella misma comparte en su cuenta de Instagram, y se llena de tiernos comentarios.

A.E